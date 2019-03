Lasciate pignorare le case o niente soldi! l’Eurogruppo ricatta e blocca i fondi alla

essere-informati

(Di martedì 12 marzo 2019) “lesoldi”, l’Eurogruppola Grecia” Formalmente, Atene è uscita dal piano di salvataggio dell’ex Troika. Ma di fatto, resta ancora appesa ai diktat dei…L'articololel’EurogruppoGrecia proviene da Essere-Informati.it.

StefanoDRUMSCA : 'Lasciate pignorare le case o niente soldi', l'Eurogruppo blocca i fondi per la Grecia - arthemysya : RT @niforcheri: 'Lasciate pignorare le case o niente soldi', l'Eurogruppo ricatta la Grecia, E NON E' LA PRIMA VOLTA, ci tentano anche con… - andreaslaw : 'Lasciate pignorare le case o niente soldi', l'Eurogruppo blocca i fondi per la Grecia -