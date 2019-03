Lascia a bocca aperta i tuoi bambini con le Caramelle alla nutella

La nube sembra uno tsunami : lo spettacolo che ha Lasciato a bocca aperta gli abruzzesi. Vedere per credere : Il cielo sopra Pescara ha offerto un incredibile spettacolo ieri sera, una sorta di “tsunami di nuvole“, lasciando gli abruzzesi a bocca aperta. Impressionanti le immagini pubblicate e i video pubblicati sui social network dagli abitanti delle zone di Pescara, Teramo e Chieti. Il fenomeno è chiamato “nubi a mensola” (Shelf cloud) e si verifica in genere quando un fronte di aria fredda si incrocia con forti raffiche di ...

Goodyear Lascia a bocca aperta : svelato lo pneumatico per le auto volanti [GALLERY] : Per oltre 120 anni Goodyear ha lanciato sul mercato innovazioni destinate a rivoluzionare il mondo della mobilità Il Goodyear AERO è uno pneumatico concept due-in-uno, progettato per le auto volanti e a guida autonoma del futuro. Questo concept funziona sia come pneumatico per la guida su strada che come “elica” per volare in cielo. Design multimodale: AERO è un concept multimodale con rotore inclinabile, ispirato ai convertiplani. Nel ...

Buon compleanno Alice Campello! Il party a sorpresa organizzato da Morata Lascia a bocca aperta la mogliettina [VIDEO] : Alice Campello festeggia i suoi 24 anni: Alvaro Morata le organizza un mega compleanno a sorpresa in un locale di Madrid Alice Campello ha compiuto oggi 24 anni ed Alvaro Morata le ha organizzato una mega festa a sorpresa. In un locale di Madrid, il calciatore dell’Atletico ha invitato gli amici più cari della moglie e la sua famiglia per festeggiare l’importante traguardo raggiunto. La bellissima e giovane fashion blogger è ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti contro Fabrizio Corona : “Ho mal di stomaco. La volontà di ferire Riccardo Fogli mi ha Lasciato l’amaro in bocca” : “Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta“, inizia così un lungo post-sfogo su Instagram di Alba Parietti: l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto commentare così il videomessaggio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli nella puntata di lunedì sera. “Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo, in diretta, ma ...

Australia - il lago diventa rosa intenso e Lascia a bocca aperta i visitatori : ecco cosa sta succedendo [FOTO] : 1/16 ...

Facebook può essere una minaccia per le forze armate? Un esperimento della NATO Lascia a bocca aperta : Quali e quanti dati riservati di una persona può rivelare un social media come Facebook? Si possono usare per manipolare la sua opinione e le sue azioni, in quale misura? Sono domande lecite nell’era della condivisione incontrollata di contenuti online. Sono meno scontate se riguardano soldati professionisti che dovrebbero essere più preparati delle “persone comuni” a gestire manipolazioni psicologiche a vario livello. Stupisce ...

Adam Bobrow li macchia tutti - le sue prodezze sul tavolo da Ping pong Lasciano pubblico e avversari a bocca aperta : Adam Bobrow, youtuber e giocatore di Ping pong californiano posta abitualmente le sue prodezze sulla rete. I video dei suoi colpi ad effetto sui tavoli di mezzo mondo sono veramente incredibili, il colpo “snake” dà alla pallina un effetto che è in grado di beffare tutti i suoi avversari L'articolo Adam Bobrow li macchia tutti, le sue prodezze sul tavolo da Ping pong lasciano pubblico e avversari a bocca aperta proviene da Il Fatto ...

Napoli - Hamsik Lascia il San Paolo per l'ultima volta : "In bocca al lupo" : Dopo 12 anni, 519 presenze e 121 gol, Marek Hamsik sta per lasciare il Napoli e volare in Cina. La trattativa con il Dalian sta arrivando alla conclusione, le parti hanno quasi definito tutto: ...

Alvaro Vazquez - il gol è spettacolare : il tacco con scorpione Lascia a bocca aperta : Un gol bello, bellissimo. Oltre che utile. Il Real Saragozza, nella Liga 2, torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Malaga e il pareggio con il Rayo Majadahonda. Lo fa vincendo 2-0 contro il ...

Genoa-Milan - Paquetà fa impazzire i tifosi rossoneri : la sua “bicicletta” Lascia a bocca aperta [VIDEO] : Genoa-Milan, Paquetà ha messo in mostra una bicicletta alla Neymar che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri Genoa-Milan, Paquetà tra i migliori tra le fila rossonere. Il calciatore brasiliano alla prima in campionato in Serie A, si è presentato con giocate da vero brasiliano di qualità. Una su tutte ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi milanisti, una bicicletta con la quale ha superato l’avversario lasciandolo basito sul posto. ...

Ecco a voi l’esibizione perfetta : questa ginnasta Lascia tutti a bocca aperta e per lei è un trionfo. I suoi salti spettacolari : Una prestazione da brividi quella di Katelyn Ohashi, ginnasta statunitense dell’University of California, che al Collegiate Challenge ad Anaheim ha strappato ai giudici una serie di “dieci” sulle note di Michael Jackson. Nel video, la sua esibizione perfetta. Video Twitter UCLA Gymnastics L'articolo Ecco a voi l’esibizione perfetta: questa ginnasta lascia tutti a bocca aperta e per lei è un trionfo. I suoi salti ...

Vieni da - Sara Ricci Lascia Caterina Balivo a bocca aperta : 'Quando ho detto no a George Clooney' : L'attrice italiana che ha dato due di picche a George Clooney . Ospite di Vieni da me , l'interprete delle soap Un posto al sole e Vivere Sara Ricci confessa a Caterina Balivo la volta in cui rifiutò ...

