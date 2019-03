La Virtus Bologna esonera Sacripanti | arriva Djordjevic Milano vince a Reggio Emilia

Basket : Virtus Bologna esonera Sacripanti : ANSA, - Bologna, 11 MAR - Cambio sulla panchina della Virtus Bologna. La squadra di pallacanestro bianconera - si legge in una nota della società - ha esonerato l'allenatore della prima squadra ...

Basket - Serie A 2019 : salta la panchina di Pino Sacripanti! Sasha Djordjevic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Le prime voci avevano cominciato a rincorrersi già la scorsa settimana, ma la sconfitta contro Cantù è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: Stefano Sacripanti non è più l’allenatore della Virtus Bologna. La società di Basket emiliana ha infatti esonerato il proprio tecnico ingaggiando al suo posto il serbo Sasha Djordjevic, profondo conoscitore del campionato italiano avendolo frequentato sia da giocatore (con le ...

DIRETTA CANTÙ Virtus BOLOGNA/ Risultato 42-42 - streaming video tv : grande equilibrio : DIRETTA CANTÙ VIRTUS BOLOGNA streaming video e tv: orario e Risultato live della partita di basket per la 21giornata di Serie A, oggi domenica 10 marzo,.

È morto a 71 anni Alberto Bucci - allenatore di basket che vinse tre Scudetti con la Virtus Bologna : È morto a 71 anni Alberto Bucci, allenatore di basket bolognese che vinse tre Scudetti con la Virtus Bologna: nel 1984, nel 1994 e nel 1995. Bucci, che era presidente della società dal 2016, era malato di leucemia. Non ebbe

Basket - è morto Alberto Bucci a 70 anni. Da allenatore ha vinto tre scudetti con la Virtus Bologna - di cui è poi diventato presidente : Il Basket italiano piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più rappresentativi degli Anni ’80 e ’90. Alberto Bucci, dopo una lunga malattia, è morto all’età di 70 anni, lasciando tre figlie e un’eredità non da poco all’interno della nostra pallacanestro. Nato a Bologna il 25 aprile 1948, Bucci ha avuto modo di fare la sua prima esperienza da allenatore di Serie A (allora Serie A1) all’età di 25 anni, in ...

NBA - Mario Chalmers a Bologna : 'Ho messo la maglia Virtus a LeBron - ha gradito' : E anche dell'attuale n°23 dei Lakers si parla nella lunga intervista che la Gazzetta dello Sport ha dedicato a "Rio", a margine dell'esordio in maglia Virtus Bologna a Le Mans. Le V nere hanno ...

LIVE Le Mans-Virtus Bologna basket - Champions League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi di finale in Francia : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata degli ottavi di finale di basketball Champions League tra Le Mans e Segafredo Virtus Bologna, primo passo del tabellone a eliminazione DIRETTA della competizione FIBA giunta alla sua terza edizione. All’Antares, il palasport da seimila posti che si trova DIRETTAmente all’interno del circuito della mitica 24 Ore, va dunque in scena la sfida che apre ufficialmente ...

Le Mans-Virtus Bologna - Champions League basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ricomincia la basketball Champions League 2018-2019 e si riparte con gli ottavi di finale. Si gioca con la formula dell’andata e ritorno e stasera tocca alla Virtus Bolgona, che scenderà in campo contro i francesi di Le Mans. Una partita importante per la Virtus, che vuole ottenere un risultato positivo in terra francese, per vivere con più tranquillità il ritorno a Bologna. La squadra di Pino Sacripanti ha chiuso al primo posto nella ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna comincia da Le Mans gli ottavi di finale. Mario Chalmers debutta in bianconero : Il tempo dell’attesa è finito: la Segafredo Virtus Bologna ritorna in Europa per giocare gli ottavi della Basketball Champions League 2018-2019. La corsa verso la prima delle due coppe organizzate dalla FIBA parte dall’Antares di Le Mans, dove domani sera gli uomini di Pino Sacripanti si recheranno a far visita a quelli di Eric Bartecheky. Sarà una giornata particolare, quella delle V nere, perché ci sarà il debutto dell’ultimo ...

