La Via della Seta e il blog di Grillo | «Progetto sinistro e squilibrato»

Via della Seta - Salvini : "No pregiudizi ma prudenza". Di Maio : "Non è per nuove alleanze" : "Via della Seta con la Cina? Non abbiamo pregiudizi, ma molta prudenza". Lo ha detto all'ANSA il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del tour elettorale per le Regionali in Basilicata. "Non abbiamo pregiudizi - ha aggiunto - siamo favorevoli al sostegno e all'apertura dei mercati per le nostre imprese. Altre però sono le valutazioni, sempre attente, che occorre fare in settori strategici per il nostro Paese come telecomunicazioni ...

Su Tav e Via della Seta il governo fa il gioco delle tre carte. Parla Quagliariello : In politica i pronostici possono essere sempre smentiti il giorno dopo, ma i numeri sono argomenti testardi. Come già detto, chi scriverà la prossima manovra finanziaria parte con ventitré miliardi ...

Perché sul dossier Via della Seta si arriverà al Tar. La profezia di Aresu - Limes - : Strutture e infrastrutture. All'Italia mancano le une e le altre. Manca una struttura politica coesa, Perché il governo gialloverde nazionale e i suoi riverberi locali coesi non sono. E mancano le infrastrutture, con più di 270 opere pubbliche da sbloccare e ben di più in progettazione ...

Cina : la Via della seta spacca la Lega e la divide dal M5S : ... da un lato tranquillizzare gli alleati europei e statunitensi, preoccupati per l'ennesima imprevedibile posizione presa dall'Italia in politica estera, ricordiamo gilet gialli e Venezuela,, dall'...

Via della Seta - Tria : 'Una tempesta in un bicchiere d'acqua' : ... "si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata": così il ministro dell'economia ...

Via della Seta - Ue : minaccia i nostri valori : Preoccupazioni anche degli Usa, ma Conte è pronto alla firma del memorandum perché "lavoriamo per le imprese". Salvini non gradisce.

Il blog di Grillo e la Via della Seta - «Tanto invasiva quanto irreversibile» : L'europarlamentare rammenta come la politica degli accordi bilaterali e dei memorandum possa portare a un controllo da parte della Cina di settori come quelli bancario ed energetico. «In questo ...

Dopo Washington - anche Bruxelles avverte l'Italia sulla Via della Seta : Detto questo credo che si debba tranquillizzare e tenere conto di alcune preoccupazioni', dice in proposito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Ecofin. 'Credo si ...

Via della Seta - Tria : “Tempesta in un bicchier d’acqua. Nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata” : “Penso che si stia facendo confusione attorno a questo accordo che poi non è neanche un accordo ma un ‘understanding’. Dentro si ribadiscono dei principi di collaborazione commerciale già presenti in tutti i documenti europei. Nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata. Si sta facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua” Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria rispondendo alle domande dei giornalisti a margine ...

Via della Seta - governo diviso sui rapporti con la Cina - L'allarme Ue : 'Minaccia i nostri valori - restiamo uniti' : L'adesione dell'Italia alla nuova Via della Seta , che potrebbe formalizzarsi a fine marzo in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, preoccupa gli Usa e l'Europa . "E' un ...

Via della Seta : Lega pensa norma a tutela dell’Italia. Guerra fredda nel M5s : Una norma da portare entro questa settimana in Consiglio dei ministri o in Parlamento per difendere gli interessi nazionali. La Lega sta ancora valutando come muoversi a tutela delle nostre aziende, ma l'obiettivo - viene riferito - e' quello di mettersi di traverso all'adesione dell'Italia al 'Memorandum of understanding' sulla via della Seta tra Roma e Pechino. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha ...

I dubbi della Lega sulla Via della Seta : Una norma da portare entro questa settimana in Consiglio dei ministri o in Parlamento per difendere gli interessi nazionali. La Lega sta ancora valutando come muoversi a tutela delle nostre aziende, ma l'obiettivo - viene riferito - è quello di mettersi di traverso all'adesione dell'Italia al 'Memorandum of understanding' sulla via della Seta tra Roma e Pechino. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, oggi ha ...

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...