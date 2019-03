La Spezia | ucciso davanti ai suoi due figli

La Spezia - sparatoria in piazza/ Enzo D'Aprile ucciso da militare - compagno della ex : sparatoria a La Spezia nei pressi della stazione: c'è un morto, un militare della Marina. Polizia sta ascoltando i testimoni, le ultime.

La Spezia - sparatoria in piazza : ucciso un uomo. Ricercato un militare : È avvenuto a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Sul posto la polizia. Vittima dell'agguato un pregiudicato 50enne, in fuga il militare della Marina che avrebbe aperto il fuoco

La Spezia - sparatoria in piazza vicino alla stazione : “Ucciso militare della Marina” : Un uomo è morto durante una sparatoria avvenuta in pieno giorno in piazza le Ferro a La Spezia . Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un militare della Marina. Sull’episodio, avvenuto nella periferia nord della città, indaga la polizia. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo quanto appurato finora in direzione dell’uomo, che si trovava insieme ad alcuni familiari, sarebbero stati esplosi diversi colpi da un ...

Paura a La Spezia - sparatoria in pieno giorno in strada : ucciso un uomo : Ad avvisare le forze dell'ordine, intervenute sul posto, molte chiamate giunte al 112 che avvertivano di spari in corso. A terra giaceva in una pozza di sangue il corpo di un uomo. Per lui inutili i soccorsi medici: dopo numerosi tentativi di rianimarlo, è stato dichiarato morto sul posto dal personale sanitario.Continua a leggere