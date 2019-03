ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) “A nessuno deve essere consentito di amare così tanto una persona”. Lo afferma la voice over del protagonista Roman Kacew, alias lo scrittore Romain Gary, quando siamo solo all’inizio del suo lungo, avventuroso viaggio autobiografico di crescita in mezzo alle guerre europee del novecento ne Ladell’alba (La promesse de l’aube). Ildi Eric Barbier, tratto dall’omonimo libro di Gary del 1960, è un giocoso, sussultorio, denso trattato sull’amore materno.La “persona” amata è mamma Nina (Charlotte Gainsbourg). Esuberante, indipendente e costrittiva signora che nell’allora Vilnius polacca del 1924 inventa economicamente e con classe presente e futuro per il figlio ancora decenne in mezzo al dileggio sociale di vicini e conoscenti. Per il piccolo Romain, mamma Nina prevede e vuole a tutti i costi che si realizzi una carriera di scrittore, diplomatico e ...

Noovyis : Un nuovo post (La promessa dell’alba, vitalità contagiosa per un il film buffo e un po’ screanzato ma mai banalment… - Cascavel47 : La promessa dell’alba, vitalità contagiosa per un il film buffo e un po’ screanzato ma mai banalmente agiografico… - FQMagazineit : La promessa dell’alba, vitalità contagiosa per un il film buffo e un po’ screanzato ma mai banalmente agiografico -