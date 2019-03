La prima vittoria del popolo algerino

MotoGp – Vittoria Dovizioso in Qatar - Ciabatti contro gli altri team : “potevano chiedere spiegazioni prima di andare così in là” : Paolo Ciabatti sulla Vittoria ‘congelata’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati palesa la sua opinione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la Vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento della direzione gara, a causa del deflettore montato sotto ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia Crai impegnato con la Zanetti Bergamo. Domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi le azzurrine scenderanno in campo per cercare la prima vittoria in questa regular season. Mentre per la squadra ospite il match di domenica è ...

Il PD di Vittoria - riparte dalle primarie : Dopo l'entusiasmo di domenica scorsa per le primarie, il neo segretario cittadino Giuseppe Nicastro del PD di Vittoria rilancia il partito

La prova del cuoco : Anche Vittoria Belvedere e Stefano De Martino nella giuria della ventiseiesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi parte la ventiseiesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con una nuova veste e con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di ...

La ragazzina di 15 anni a cui Zingaretti ha dedicato la vittoria alle primarie Pd : "Dedico la vittoria a Greta Thunberg, la ragazza attivista svedese che lotta per la salvezza del pianeta. E a tutti i ragazzi e le ragazze italiane che il 15 marzo occuperanno le piazze italiane per un nuovo modello di sviluppo e per difendere il pianeta”. Nicola Zingaretti, neo segretario del Pd ha dedicato la sua vittoria ai ragazzi che lottano per l'ambiente. Una dedica singolare, che cita in prima persona la leader di un movimento ...

primarie Pd - Nicola Zingaretti verso la vittoria. Giachetti e Martina si congratulano : “Buon lavoro al nuovo segretario” : Le Primarie del Partito Democratico incoronano Nicola Zingaretti come nuovo segretario. Stando ai primi dati in arrivo dai seggi delle Primarie, si profila una netta affermazione del governatore del Lazio che viaggia attorno al 60% di preferenze: una percentuale – confermata dal suo comitato – che gli permetterebbe di diventare segretario subito, ‘saltando’ il rischio della conta in assemblea nazionale il prossimo 17 ...

