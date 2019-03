La polemica sulla foto di Conte che taglia la torta a forma di ponte

Convegno sulla prostituzione a Montesilvano - è polemica per gli slogan : la replica di Maragno all'Arcigay di Chieti : Oggi siamo indignati per delle parole e dei modi di dire entrati nella lingua italiana da tempo e non ci scandalizziamo per gli spettacoli indecorosi che accadono nelle strade delle nostre città. E ...

Stupro - imputati assolti perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina”. polemica sulla sentenza di Ancona : Siccome era poco avvenente non è credibile che possa essere stata stuprata. È seguendo questo ragionamento che tre giudici dellla corte d’Appello di Ancona hanno assolto due giovani dall’accusa di violenza sessuale su una 22enne peruviana. A raccontare la storia è il quotidiano La Repubblica. I due imputati erano stati condannati in primo grado a cinque e tre anni di carcere. In secondo grado ecco l’assoluzione decisa da una corte ...

Amazon non pagherà nulla di tasse per il 2018. È polemica sulla riforma fiscale di Trump : ..., chiamandolo "Jeff Bozo" e minacciandolo di far partire una procedura antitrust, da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio valutato ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele «ha invocato Satana». Surreale polemica sulla gag della comica : Virginia Raffaele (Agi per Ufficio Stampa Rai) Ma che ‘diavolo’ succede? Una nuova polemica (stavolta ancora più inconsistente di quelle precedenti) investe a posteriori il Festival di Sanremo 2019 e riguarda Virginia Raffaele. L’attrice e conduttrice della kermesse è stata infatti accusata di aver invocato Satana sul palco dell’Ariston durante uno sketch, circostanza che da sola basterebbe a spiegare la natura ironica ...

Il fake del finto giornalista che cavalca la polemica sulla vittoria di Mahmood : Le polemiche nate intorno alla vittoria di Mahmood generano 'mostri'. In rete circolano dibattiti, teorie complottistiche e ipotesi degli inciuci più disparati, da parte di telespettatori ...

"La sinistra lo ha fatto vincere". È polemica sulla giuria d'onore : A vincere il Festival di Sanremo , in un periodo in cui la polemica sull'immigrazione è ormai all'ordine del giorno, è un 27enne nato in Italia da madre sarda e papà egiziano. Con un brano poco '...

Rai - polemica sulla Maglie. M5S : "La striscia dopo il Tg1? No a raccomandati" : Dovrebbe prendere il posto che fu di Enzo Biagi. O forse no. Il nuovo ruolo di Maria Giovanna Maglie all'interno della Rai fa discutere la maggioranza.L'opinionista veneziana di nascita, ma romana d'adozione, dovrebbe ottenere la conduzione di uno spazio informativo serale di sette minuti dal lunedì al venerdì dopo il Tg1. Proprio l'orario in cui, un tempo, andava in onda Enzo Biagi con il suo celebre "Il fatto". Maglie, 67 anni, ha idee ...

UeD - è già polemica sulla nuova tronista : la sorella Chiara Nasti interviene : Uomini e Donne Trono Classico, è già polemica sulla nuova tronista: la sorella Chira Nasti interviene per difenderla La presentazione della nuova tronista ieri a Uomini e Donne ha generato non poco scompiglio sui social. Angela Nasti, come molti già sapranno, è la sorella di Chiara Nasti (influencer ed ex naufraga dell’Isola dei famosi). L’essere […] L'articolo UeD, è già polemica sulla nuova tronista: la sorella Chiara Nasti ...

Rai - polemica sulla Maglie : "Non è iscritta all'ordine dei giornalisti" : Dovrebbe prendere il posto che fu di Enzo Biagi. Ma ora scoppia una polemica: sembra che Maria Giovanna Maglie non sia più iscritta all'ordine dei giornalisti.L'opinionista veneziana di nascita, ma romana d'adozione, dovrebbe ottenere la conduzione di uno spazio informativo serale di sette minuti dal lunedì al venerdì dopo il Tg1. Proprio l'orario in cui, un tempo, andava in onda Enzo Biagi con il suo celebre "Il fatto". Maglie, 67 anni, ha idee ...

Nuovi episodi di Montalbano - Luca Zingaretti sulla polemica migranti : “La mia posizione? Non la dico - sono solo un attore” : Vent'anni e non sentirli: i Nuovi episodi di Montalbano sbarcano su Rai1 da febbraio e celebrano un anniversario molto speciale. La serie con protagonista Luca Zingaretti è diventata un vero fenomeno culturale in tutto il mondo. Durante la conferenza stampa di presentazione, Eleonora Andreatta di Rai Fiction ha elogiato il successo di Montalbano, dagli ascolti record in Italia (lo scorso anno ha toccato punte di 11 milioni di spettatori) e ...

C'è stato un chiarimento tra Baglioni e Salvini sulla polemica-migranti : Matteo Salvini e Claudio Baglioni si sono chiariti nel corso di un colloquio telefonico pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante sui migranti. Il contatto - anticipato dal 'Corriere del ...

