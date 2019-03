“La mobilità sostenibile e veicoli elettrici” | appuntamento con il III Rapporto di

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Verrà presentato stasera a Garage Italia, alla presenza di Marco Granelli, Assessore allae Ambiente del Comune Milano, e dell’AD di Repower Italia Fabio Bocchiola la terza edizione del White Paper di Repower “che fa il punto sullo scenario dellain Italia e nel mondo. Alla presentazione interverranno inoltre: Alberto Viano, A.D. LeasePlan Italia e Alessandro Lago, Direttore responsabile Motor1.com Italia. Modererà l’incontro la giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira.Un mercato che in Italia sta crescendo a doppia cifra ma che ha ampi margini di miglioramento sia per quanto riguarda il supporto al consumatore da parte dell’offerta automobilistica sia per quanto riguarda la rete di infrastruttura di ricarica sul territorio nazionale. I millenials e la dimensione digitale di questa tecnologia possono essere il ...

dellorco85 : La #svoltagreen del Governo con #ecobonus ad #elettrico è la strada giusta e i fatti iniziano a darci ragione. #FCA… - marmaz : Il secolo delle auto è stato il Novecento, costruiamo le città del futuro per – e con – la mobilità del futuro. @BW… - chetempochefa : 'Credo che oggi le tecnologie verso cui andiamo di mobilità più dolce, le innovazioni che stiamo facendo, permettan… -