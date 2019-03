La Marcuzzi si scusa in diretta nella puntata di ieri dell' Isola dei Famosi

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli : «Ti devo chiedere scusa perchè non mi aspettavo la tua reazione» : Alessia si scusa con Riccardo Fogli La nona diretta dell’Isola dei Famosi 2019 inizia con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. Dopo il polverone degli ultimi giorni, la conduttrice romana ha sentito, infatti, l’esigenza di scusarsi con il naufrago per i modi in cui, la scorsa settimana, è stato trattato l’affaire legato al presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Alessia, nei primissimi istanti della ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli : "Perdonami - ho sottovalutato tante cose" : "La settimana scorsa un'onda un po' più grande ci ha travolto, voglio chiedere scusa a nome mio per aver oltrepassato il limite. Soprattutto voglio chiedere scusa a Riccardo": ecco come Alessia Marcuzzi ha aperto la nona puntata dell'Isola dei Famosi dell'11 marzo 2019, dopo le polemiche che hanno travolto la trasmissione a causa dello scambio avvenuto tra l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e il concorrente Riccardo Fogli. La scorsa ...

Caso Fogli - la Marcuzzi in lacrime chiede scusa : ‘Sono stata un po’ fredda’ : La nona puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata in un modo del tutto inedito. Alessia Marcuzzi ha rivolto le sue scuse a Riccardo Fogli. Dopo le polemiche della scorsa settimana che hanno investito il reality di Canale 5 per il presunto tradimento ai danni dell’ex cantante dei Pooh, non era affatto facile ricominciare come se nulla fosse accaduto. I telespettatori hanno assistito a qualcosa d’insolito. Anziché mandare in onda il solito jingle, ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : Alessia Marcuzzi chiede scusa : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della nona ...