La Juve sogna la “remuntada” | la sfida all’Atletico Madrid su Sky

Inter e Icardi fanno pace? I tifosi Juventini sognano - per loro è già bianconero [FOTO] : Sta facendo parlare molto di sè nonostante, da tempo, non stia giocando. Si arricchisce ogni giorno di novità la telenovela tra l’Inter e Mauro Icardi. Post, Interviste, smentite, retroscena. Ma, se nel frattempo pare esserci una possibile apertura sul fronte nerazzurro, per i tifosi juventini l’attaccante è già a Torino. E’ una foto a testimoniarlo, prima del match tra la capolista e l’Udinese. Fuori dallo stadio, ...

Fiorentina - Chiesa fa sognare la Juve : 'Cristiano Ronaldo un esempio' : FIRENZE - Oltre ad essere uno dei tanti figli d'arte del calcio italiano, Federico Chiesa è considerato uno dei talenti più puri da cui deve ripartire la Nazionale di Roberto Mancini . Per Chiesa, ...

Real Madrid - Marcelo ha le valigie in mano : il post social della moglie fa sognare la Juventus [FOTO] : La moglie del terzino brasiliano ha postato un particolare messaggio dopo la sconfitta del Real Madrid con l’Ajax, che tradisce la voglia del marito di andar via dalla Spagna La liaison tra il Real Madrid e Marcelo è pronta ad interrompersi a fine stagione, prova ne è l’ennesima esclusione decisa da Solari nel ritorno degli ottavi di Champions con l’Ajax. Lapresse L’allenatore argentino ha deciso di confermare ...

Sacchi : 'Alla Juve bisogna dire grazie - in Champions nulla è impossibile' : Per la Juventus, oggi, è la vigilia della gara contro il Napoli ma inevitabilmente il pensiero è anche rivolto alla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Infatti, la partita di domani può aiutare Massimiliano Allegri a fare qualche prova tattica che poi possa essere utile in vista del 12 marzo. La Juve vuole tentare la rimonta contro l'Atletico per proseguire il cammino europeo e Arrigo Sacchi ogni tanto lancia qualche frecciata ...

Marcelo-Juventus - ecco perchè ora Paratici può sognare davvero : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Cope“, Marcelo avrebbe avanzato una richiesta di cessione al club madrileno. Un confronto face to face con la dirigenza del Real Madrid, e una richiesta di cessione ormai inequivocabile. Di fatto, lo stesso terzino brasiliano avrebbe rotto in maniera totale con l’attuale tecnico dei blancos, il […] L'articolo Marcelo-Juventus, ecco perchè ora Paratici ...

Juventus - le foto dell'incontro tra Dybala e Del Piero fanno sognare i tifosi sui social : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi alla sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Infatti, stamani i bianconeri erano già al lavoro in vista del match di Champions League. Gli allenamenti di questi giorni serviranno a Massimiliano Allegri soprattutto per decidere chi schierare in attacco contro gli spagnoli. In particolare il dubbio più grande è legato a Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in ballottaggio con Federico ...

Juve - Allegri : "A Madrid dobbiamo segnare. Icardi? Per conoscere i giocatori bisogna allenarli" : Massimiliano Allegri si gode il 3-0 al Frosinone prima della Champions. " La squadra è in crescita - ha spiegato - Dybala ha fatto bene e sono contento, è in condizione". "Mercoledì dobbiamo segnare, ...

Roma - obiettivo rinnovo per Zaniolo. La Juve "sogna" sui social : Secondo il Corriere dello Sport la Roma non vuole farsi trovare impreparata e sta già lavorando al rinnovo. L'ingaggio attuale passerebbe dagli attuali 700.000 euro a 2 milioni di euro più bonus ...

Sandro Mazzola : 'Bisogna dire che la Juve è più forte e vincerà' : La Juventus "è la più forte" e vincerà il Campionato italiano di Serie A per l'ottava volta di fila. A fare questa affermazione molto forte non è la Società bianconera, né Massimiliano Allegri o Cristiano Ronaldo. Ad affermarlo, in maniera onesta anche se certamente non prevista, è una vecchia gloria del calcio italiano e dell'Inter, Sandro Mazzola. Mazzola ha fatto questa dichiarazione di stima nei confronti della Juventus nel corso di una ...

Juventus - il papà di James Rodriguez fa sognare i tifosi bianconeri : “per come vedo il calcio italiano…” : Il padre del giocatore del Bayern Monaco ha parlato del possibile passaggio del figlio alla Juventus, soffermandosi anche sull’amicizia con Cristiano Ronaldo James Rodriguez e la Juventus potrebbero incrociare le proprie strade in un futuro più o meno prossimo, almeno stando alle dichiarazioni del padre del giocatore del Bayern Monaco. Fabio Ferrari/LaPresse Il genitore del colombiano infatti ha parlato ai microfoni della Bild, ...

Daily Express : «La Juve sogna Pogba a giugno» : ... quello che lo ha portato nel 2016 a essere il calciatore più pagato al mondo, con il Manchester United che lo ha pagato 105 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri. Pogba ha un contratto con ...

Calciomercato Juve - si sognano gli arrivi di Chiesa e Zaniolo per l'estate (RUMORS) : Il mercato invernale è appena terminato, ma la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione estiva. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero rinforzare il centrocampo e stanno monitorando alcuni dei migliori talenti del calcio italiano. L'obiettivo Paul Pogba, infatti, pare al momento impraticabile, considerato il fatto che, dopo l'esonero di Mourinho, il centrocampista francese si sta trovando benissimo al Manchester United e non ...

LIVE Atalanta-Juventus - Coppa Italia in DIRETTA : gli orobici sognano lo sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo andrà in scena una partita da dentro o fuori, uno scontro diretto senza possibilità d’appello che mette in palio un posto nelle semifinali della competizione: le due squadre si fronteggeranno con l’obiettivo di staccare il pass per il prossimo turno da giocare poi ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS / Ultime notizie : Chiesa - il rinnovo con la Fiorentina è lontano e i bianconeri sognano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: sondaggio per Nicolò Zaniolo della Roma, Bruno Alves una soluzione dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci.