La hard Brexit fa tremare i mercati | in arrivo decreto-ombrello per l' Italia

Ford - in caso di hard Brexit pronta ad abbandonare la produzione in UK : Si confermano devastanti le conseguenze della Brexit per l’industria automobilistica della Gran Bretagna (e non solo): ora a innestare la retromarcia dal Regno Unito è Ford, pronta a spostare le sue attività produttive altrove. Lo riporta il Times, citando una conference call del premier britannico Theresa May a cui partecipavano anche i vertici della multinazionale americana. Già qualche giorno fa Steven Armstrong, il presidente di Ford Emea ...

Agroalimentare : allarme "hard brexit" per l'ortofrutta italiano : allarme "hard brexit" per gli operatori italiani dell'ortofrutta , impensieriti dai possibili effetti che potrebbe determinare il divorzio senza accordo tra l'Inghilterra e l'Unione europea . I timori ...

Con hard Brexit Regno Unito potrebbe affrontare emergenza rifiuti - Guardian - : Le autorità britanniche dovranno affrontare un'emergenza rifiuti in caso di uscita dall'Unione Europea senza un accordo. Lo sostiene il Guardian basandosi su documenti ufficiali visionati dai ...

Nissan - piano B contro hard Brexit : stop alla produzione di l’X-Trail in Inghilterra : Nissan ha detto stop alla produzione di X-Trail nello stabilimento di Sunderland, in Gran Bretagna, anticipando che la prossima generazione dello sport utility uscirà dalla fabbrica giapponese di Kyushu. Una scelta, anticipata a Skynews, che è stata ponderata a seguito dell’ormai inevitabile e sempre più realistica uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo, senza quella “soft Brexit” che in tanti (soprattutto nel ...

Governo brinannico valuta fuga Elisabetta II in caso di “hard Brexit”. Parlamento - “nuovo mandato” a May per rinegoziare con l’Europa : "La notizia più risibile sulla Brexit pubblicata finora": il settimanale britannico The Mail on Sunday commenta così la voce secondo cui - in caso di "Hard Brexit" e relativi quanto improbabili disordini - il Ministero degli Interni avrebbe approntato un piano per fare uscire dal Paese la regina Elisabetta - un "Brexit" ben più clamoroso di quello politico. Secondo fonti governative Whitehall avrebbe rispolverato un piano per l'evacuazione della ...

[Il retroscena] hard Brexit - rapporto shock dei servizi segreti : nel Regno Unito caos e violenze : Ma in caso di no deal , nessun accordo con Bruxelles, la contrazione dell'economia sarebbe molto maggiore e potrebbe addirittura raggiungere il 9,3%. In valori assoluti i costi del divorzio da qui al ...

Confagricoltura : la “hard brexit” è il peggiore scenario per il sistema agroalimentare italiano - rischio blocco esportazioni : Riparte oggi alla Camera dei Comuni, a Londra, il dibattito sulla “brexit” dopo il voto del 15 gennaio scorso con il quale è stato respinto a larga maggioranza l’accordo di recesso negoziato con l’UE, già approvato, a dicembre, dai capi di Stato e di governo dell’Unione. In particolare, saranno in discussione una serie di emendamenti parlamentari che dovrebbero consentire di fare chiarezza sulle prossime iniziative da assumere nei confronti ...

Il monito di Dublino : in caso di hard Brexit soldati al confine tra le due Irlande : In caso di hard Brexit al confine tra le due Irlande potrebbe tornare l'esercito. A parlare così, evocando lo spauracchio che sin dall'inizio ha accompagnato i negoziati sul divorzio di Londra dalla ...

Borse caute - la Bce non si muove. Brexit - il Tesoro prepara un decreto per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Forex : sterlina supera quota $1 - 30. BK Asset Management : 'mercato sconta del tutto rischio hard Brexit' : La sterlina guadagna anche oggi, riagguantando e superando quota $1,30, a $1,3027, con un rialzo di mezzo punto percentuale. La valuta avanza anche nei confronti dell'euro, con EUR/GBP in calo dello 0,...