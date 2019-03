La foto di Giuseppe Conte che taglia una torta a forma di nuovo ponte di Genova

(Di martedì 12 marzo 2019) Polemiche per l'infelice scelta del Presidente del Consiglio di farsigrafare mentre "" unaraffigurante ildi. Lo scatto, nella sede di Fincantieri per il taglio della prima lamiera per ildi, sta facendo molto discutere e rappresenta l'ennesima gaffe nella fase post ricostruzione delMorandi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...