La figlia di Luke Perry | «Basta analizzare il mio lutto | lasciatemi vivere»

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019)Migliaia di nuovi follower, centinaia di commenti da leggere. Sophie, suo malgrado, è finita sotto i riflettori da quando è scomparso suo papà: i fan dell’attore, e non solo, hanno iniziato a monitorare le sue pagine social, in attesa di una foto o anche solo di un ricordo. Qualche utente, però, si è spinto oltre e ha iniziato a spulciare il profilo della ragazza, biasimandola per abitudini e stile vita. Alcuni haters l’hanno addirittura criticata per il suo comportamento dopo la morte del padre, tanto che Sophie ha sentito il bisogno di replicare con uno specifico post su Instagram.«Da quando mio papà se n’è andato ho ricevuto parecchia attenzione online: la maggior parte dei commenti sono stati di supporto, ma non esistono solo belle persone», scrive nel suo sfogo social, a margine di un selfie. «Sono qui per ...

VanityFairIt : La figlia 18enne di #LukePerry rompe il silenzio: «Non so cosa si debba fare in una situazione come questa, nessuno… - radiodeejay : 'Nessuno ti insegna a gestire momenti del genere' #LukePerry - ApprodoSicuro : E stanno rompendo il cazzo pure alla figlia di Luke Perry perché secondo loro non è abbastanza in lutto. Ma i cazzi propri mai eh. -