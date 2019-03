La El Prez Edition è l' edizione speciale fisica di Tropico 6 di cui ogni dittatore che si

Subaru BRZ GUNMA Edition - edizione speciale per la Regina dei traversi [FOTO e PrezZO] : Questa versione speciale si rifà al nome della prefettura giapponese all’interno della quale sorge lo storico impianto produttivo Subaru Un’edizione speciale della Subaru BRZ arriva sul mercato italiano in una configurazione che ne esalta l’anima sportiva. Questa versione prende il nome di GUNMA Edition, dal nome della prefettura giapponese all’interno della quale sorge lo storico impianto produttivo Subaru, all’interno del quale vengono ...

Alfa Romeo Giulietta Super Launch Edition : i segreti della nuova versione [FOTO e PrezZO] : L’allestimento speciale dedicato alla Giulietta rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort dell’offerta Alfa L’Alfa Romeo Giulietta Super rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti “silver” che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle ...

Hyundai i10 e i20 ConnectLine : le special edition per un’imperdibile offerta lancio [FOTO e PrezZO] : I due modelli si arricchiscono con contenuti di valore per fornire al cliente finale una maggiore possibilità di personalizzazione e una proposta più completa Hyundai Italia lancia una special edition per i10 e i20, le due citycar di successo della gamma del brand. I due modelli si arricchiscono di numerosi contenuti di valore con l’obiettivo di fornire al cliente finale una maggiore possibilità di personalizzazione e una proposta più ...

Mercedes SL Grand Edition e SLC Final Edition : le spider della Stella sono ancora più esclusive [FOTO e PrezZO] : Le due roadster della Casa di Stoccarda vengono declinate in altrettanti serie speciali in grado di aumentare in maniera esponenziale lusso ed esclusività dei due modelli Grand Edition: è così che in Mercedes vengono chiamati i modelli speciali particolarmente esclusivi. Infatti i nuovi modelli Grand Edition di SL 400 e SL 500 presentano numerosi elementi di spicco e combinazioni cromatiche particolari negli esterni e negli interni, che ...

Xiaomi Mi 9 - Mi 9 Explorer Edition e Mi 9 SE ufficiali : un super trio di smartphone dai Prezzi allettanti : Xiaomi ha annunciato oggi i suoi top di gamma Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, con notch a goccia, lettore di impronte nello schermo e potenza da vendere. L'articolo Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition e Mi 9 SE ufficiali: un super trio di smartphone dai prezzi allettanti proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Edition - un vero investimento : Desiderete sicuramente il Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Edition, forse un po' meno quando vi diremo il Prezzo di vendita cui sarà venduto: come riportato da Evan Blass, il dispositivo, equipaggiato nella sua massima configurazione con 12GB di RAM e 1TB di memoria interna, dovrebbe avere un costo, per il mercato cinese, pari a 10 mila yuan, ovvero circa 1307 euro al cambio attuale. Ce ne sarà anche una variante con 8GB di RAM e 512GB di ...

Samsung Galaxy S10+ Ceramic edition : ecco il Prezzo cinese : A soli tre giorni all'evento di lancio si torna a parlare di Samsung Galaxy S10+ e questa volta si tratta nello specifico dei prezzi della Ceramic edition. L'articolo Samsung Galaxy S10+ Ceramic edition: ecco il prezzo cinese proviene da TuttoAndroid.

Mercedes A 35 4MATIC AMG RACE EDITION - prestazioni e stile ai massimi livelli [FOTO e PrezZO] : L’edizione di lancio della nuova sportiva della Stella offre un allestimento unico con un vantaggio cliente di oltre 5.000 euro rispetto all’offerta degli equipaggiamenti In occasione del debutto, la A 35 4MATIC AMG sarà disponibile nell’inedita serie speciale RACE EDITION, che rende ancora più sportiva ed esclusiva la nuova porta d’ingresso al mondo delle alte prestazioni firmate ‘One man, one engine’. Caratterizzata dalla livera grigio ...

Google aumenta i Prezzi di G Suite Basic e Business Edition per la prima volta dal lancio : G Suite rappresenta un set di strumenti utili per la produttività dell'azienda e alla fine di quest'anno sarà interessato da un leggero aumento dei prezzi nelle versioni Basic e Business. G Suite Basic Edition con 30 GB di spazio di archiviazione sul cloud passa da 1 dollaro a 6 dollari per utente al mese, mentre G Suite Business Edition passa da 10 a 12 dollari per utente al mese. L'articolo Google aumenta i prezzi di G Suite Basic e Business ...

Nuova Honda CB1000R+ Limited Edition : esclusiva serie limitata in 350 esemplari [FOTO e PrezZO] : La versione definitiva della maxinaked in edizione limitata protagonista al Motor Bike Expo 2019 di Verona Gli appassionati piu` attenti l’avevano notata gia` ad Eicma 2018, il Salone della moto di Milano. Mostrata per la prima volta come concept alla fiera internazionale piu` importante del mondo, la Honda CB1000R+ Limited Edition debutta ora in versione definitiva al Motor Bike Expo 2019 di Verona (17-20 gennaio), l’importante salone del ...