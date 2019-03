La Corte d’Appello di Torino ha cancellato le condanne a Salvatore e Jonella Ligresti per

Roberto Formigoni - il 27 marzo decisione su carcerazione in Corte d’appello : È stato fissato per il prossimo 27 marzo davanti alla IV corte d’appello di Milano l’incidente di esecuzione sollevato dal sostituto procuratore generale Antonio Lamanna dopo il rigetto della richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni, in carcere a Bollate dallo scorso 22 febbraio per espiare 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele. L’avvocato Mario Brusa, nella sua istanza con cui ...

MotoGp - vittoria di Dovizioso congelata. Ricorso per presunte irregolarità sulla Ducati : deciderà la Corte d’appello : Andrea Dovizioso ancora non può festeggiare la sua vittoria nel gran premio d’esordio del mondiale di MotoGp in Qatar. Il suo primo posto, ottenuto dopo una strenua resistenza agli attacchi di Marc Marquez fin sul traguardo, è attualmente sub judice. Congelato. Il motivo è il Ricorso presentato da quattro team della MotoGp (Aprilia, KTM, Honda e Suzuki) contro l’uso di alcuni elementi aerodinamici sulla Ducati che sarebbero non ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la vittoria di Andrea Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

Strangolò la fidanzata - Corte d’Appello gli dimezza la pena : “Era in preda a tempesta emotiva e passionale” : Una ‘tempesta emotiva‘ determinata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Anche sulla base di questo ragionamento la Corte di appello di Bologna ha quasi dimezzato, portandola da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione da un mese e che Strangolò a mani nude il 5 ottobre 2016 a Riccione (Rimini). In primo grado Castaldo era stato ...

Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi per gli stranieri : Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi nei confronti degli stranIeri. Ancora oggi, le regole prevedono che per ottenere il bonus – che è di 800

Strage di Ustica - la Corte d’Appello conferma le condanne per i ministeri : Il tribunale civile nel gennaio 2016 aveva condannato la Difesa e i Trasporti a risarcire 12 milioni di euro a una parte dei familiari delle vittime

Serie B - Foggia : la Corte d’Appello riduce la penalizzazione : Tempi di verdetti in Serie B con il Foggia che ha saputo l’esito del ricorso presentato alla Corte d’Appello.All’esito del giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport in ordine al parziale accoglimento del ricorso del Foggia, la Corte Federale D’Appello ha ridotto la penalizzazione inflitta al club pugliese restituendogli due punti. Così, invece di 8, i punti di penalizzazione sono diventati 6 riportando i ...

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del presidente della Corte d’Appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...

Napoli - la Corte Federale d’Appello della Figc respinge il ricorso : Koulibaly salterà il match con la Lazio : Il tribunale Federale ha respinto il ricorso del club azzurro, mantenendo così la squalifica del difensore che non potrà dunque scendere in campo con la Lazio Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte Federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica comminate al senegalese ...

Processo Foodora - Corte d’Appello accoglie il ricorso degli ex rider : Non lavoratori autonomi ma eteroorganizzati, che vanno pagati secondo il contratto della logistica previsto per i fattorini. Per la prima volta in Italia la Corte d’Appello di Torino ribalta la sentenza del caso Foodora e da, almeno in parte, ragione ai rider che lavoravano per la multinazionale del food delivery....