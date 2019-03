ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Ex pm del pool di Mani pulite, presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della Magistratura, Piercamilloè l’ospite de “La”, il programma realizzato da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft). Il magistrato racconta al giornalista il primo episodio di corruzione che si trovò a trattare quando28enneera un giovane giudice istruttore al tribunale di Vigevano. “Mi imbattei nel primo imputato di corruzione che aveva confessato al Procuratore della Repubblica di aver ricevuto denaro in quattro occasioni – racconta l’ex pm – La prima volta 250mila lire che gli aveva messo in mano il suo diretto superiore. Per darle un parametro di confronto si trattava dello stipendio di un mese. Io gli chiesi: ‘Come fa ...

ilfattovideo : La Confessione, Davigo a Gomez: “Non so ancora se sono onesto perché non sono mai stato indotto in tentazione” - ilfattovideo : La Confessione, Davigo a Gomez: “Intitolare una via a Craxi? Anche per i giudici inglesi non era un perseguitato po… - Cascavel47 : La Confessione, Davigo a Gomez: “Non so ancora se sono onesto perché non sono mai stato indotto in tentazione”… -