La competizione dell' ego non è eticamente il concetto di sport | Papa Francesco al

Ciclismo – Al via i campionati del mondo su pista a Pruskow : convocati e programma della competizione iridata : Da mercoledì a domenica l’edizione 2019 dei campionati del mondo pista: 20 i titoli in palio in 5 giorni di gare Tutto pronto a Pruskow per la settimana più importante della stagione del Ciclismo su pista: da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo tutti in pista per i campionati del mondo 2019, rassegna iridata che raccoglierà le stelle del panorama internazionale e vedrà l’Italia possibile protagonista in diverse specialità. Venti ...