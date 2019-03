Juventus | vivi la notte da leoni! Serve la remuntada d’antologia | tutti per l’impresa

oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Fino alla fine. Bisogna crederci, contro tutto e. Per continuare a sognare, per non doversi risvegliare bruscamente, per essere ancora protagonisti nella competizione più importante, per recitare ancora una parte di rilievo sul palcoscenico più prestigioso.l’impresa, c’è bisogno di unada leoni, c’è bisogno della versione migliore dellanella partita più importante della stagione, almeno fino a questo punto. I Campioni d’Italia devono ribaltare il pesante 0-2 subito al Wanda Metropolitano tre settimane fa, la sconfitta bruciante patita in terra iberica è stato il tarlo dello spogliatoio nell’ultimo periodo, i bianconeri hanno convissuto con i ricordi di quella drammatica serata e con il pensiero fisso sulla partita di questa sera: il ritorno dell’andata degli ottavi di finale della Champions League contro l’Atletico ...

