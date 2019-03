Juventus - verso il record d’incasso con l’Atletico Madrid : record incasso Juventus Stadium – L’Allianz Stadium indosserà il vestito delle grandi serate per l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid. L’impianto farà registrare il tutto esaurito – 41.000 spettatori – per l’incontro che vale il pass per i quarti di finale della UEFA Champions League. Come riporta “Il Corriere dello Sport”, si tratta della partita […] L'articolo Juventus, verso il record d’incasso con l’Atletico Madrid è stato ...

Verso Juventus-Atletico Madrid LIVE : probabili formazioni - dove vederla in tv : probabili formazioni Juventus-Atletico Madrid, ore 21, diretta tv su Sky Sport , JUVENTUS, 4-3-3,: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, ...

Juventus-Atletico Madrid - Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb lancia i bianconeri verso un’impresa storica : “i ragazzi possono farcela se…” : Si avvicina sempre più la gara di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid, i bianconeri chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal netto successo contro l’Udinese ma quella di domani sarà una partita completamente diversa contro un avversario che ha già dimostrato di essere difficile da affrontare, Simeone è un grande allenatore e nella gara di Madrid ha ...

Juventus - verso l'Atletico Madrid : rebus modulo per la formazione bianconera : La vigilia di Juventus-Atletico Madrid non è per nulla semplice per Allegri. La missione è quella di rimontare il 2-0 dell’andata per passare gli ottavi di Champions League e continuare la corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie. A complicare ulteriormente il già difficile compito ci si è messa l’infermeria che ha accolto Barzagli e De Sciglio oltre a lungodegenti Khedira e Cuadrado, tutti assenti al pari di Alex Sandro ...

Atletico Madrid verso la Juventus : un rigore di Saul regala i 3 punti. Battuto il Leganés : A -2 giorni dalla sfida con la Juventus i colchoneros battono in casa il Leganés. Nella ripresa un rigore trasformato da Saul fissa l’1-0 finale.Doveva solo vincere l’Atletico Madrid per mantenere ancora viva la Liga e alla fine, contro il Leganés, l’obiettivo è stato raggiunto: 1-0.Ora la squadra di Diego Simeone è attesa dalla difficile trasferta a Torino negli ottavi di Champions League contro la Juventus. Una gara delicata ...

Juventus - verso la Champions : Allegri potrebbe rispolverare il modulo a 5 stelle : Mancano due giorni alla gara tra la Juventus e l'Atletico Madrid e i gli uomini di Massimiliano Allegri stanno lavorando con grande intensità. Stamattina, i bianconeri hanno svolto una seduta nella quale il tecnico ha sicuramente fatto delle prove tattiche. Massimiliano Allegri ha due ipotesi di formazione: una con il 3-5-2 e la seconda, molto offensiva, con il 4-2-3-1. Probabilmente il tecnico della Juve, fino all'ultimo, proverà queste due ...

Juventus - verso l’Atletico Madrid con cinque indisponibili tra cui Barzagli e De Sciglio : E’ il momento della verità per la Juventus che martedì alle ore 21 sfida l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Allegri devono rimontare il 2-0 subito in Spagna, impresa non semplice contro la granitica squadra di Simeone. Le difficoltà sono accentuate da un’infermeria che continua a riempirsi e non permetterà ad Allegri di schierare la formazione titolare. Juventus-Atletico Madrid: difesa a pezzi ...

Verso Juventus-Atletico Madrid : bianconeri in scioltezza - colchoneros con il brivido : Verso Juventus-Atletico Madrid: bianconeri in scioltezza, colchoneros con il brivido Manca sempre meno all’attesissimo match di martedì 12 marzo che vedrà opporsi Juventus ed Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I madrileni partono sicuramente in vantaggio grazie al 2-0 ottenuto tra le proprie mura amiche qualche settimana fa, ma i torinesi sono pronti per la remuntada. Entrambe hanno giocato i ...

Juventus - verso l'Atletico col dubbio difesa : Allegri pensa a Caceres : TORINO - Nel 'casino', per sua stessa ammissione, è a suo agio. Max Allegri si cala nel suo habitat naturale in vista della sfida di martedì con l'Atletico, 'snodo cruciale' della stagione europea ...

Allegri verso Atletico-Juventus : “Infortunati? Ecco chi ci sarà…” : Allegri – Massimiliano Allegri, più che gioire per la vittoria contro l’Udinese, pensa già alla gara contro l’Atletico Madrid. Gli unici nei della serata sono il gol subito e l’ennesimo infortunio di Barzagli. “Opzione difesa a tre contro l’Atletico? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo […] More

Ronaldo e Allegri verso l'Atletico : tutti i fantasmi della Juventus : Chi gioca in attacco? Quale futuro per Allegri?Dov'è lo spirito Juve? Cosa fa il club? Cosa accadrebbe se...? Succederà tutto in una notte, un'ora e mezza o forse anche di più per scacciare i fantasmi.

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...