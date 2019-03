Italiana uccisa a Manchester | consolato a Londra segue caso

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Ild`Italia a, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità inglesi,con la massima attenzione ildi Lala Kamara, 26ennedeceduta a, ed è in costante contatto con i familiari della connazionale per garantire loro ogni possibile assistenza. Lo riferiscono fonti della Farnesina.La ragazza è stata trovata morta sabato in un appartamento della zona di Greater. La vittima - secondo il Giornale di Brescia - era di origini senegalesi ma cresciuta in provincia di Brescia, dove ancora vive la sua famiglia, e residente a Calcinato. Si era trasferita nella città inglese tre anni fa per lavorare come infermiera e proprio ieri avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro. La polizia britannica, secondo l'Independent, ha già arrestato per sospetto omicidio due giovani, di 21 e 25 anni: i due sono stati bloccati nell'appartamento a ...

Agenzia_Ansa : Italiana di 26 anni uccisa a #Manchester. La ragazza, bresciana di origini senegalesi viveva da tre anni in Inghilt… - patriziagatto3 : RT @51fini: Ragazza italiana uccisa a Manchester, fermati due senegalesi ?? - a_meluzzi : Ragazza italiana uccisa a Manchester, fermati due giovani senegalesi - Libero Quotidiano -