Italia-Cina | richiamo della Ue Governo diviso | Conte | «Fedeli agli alleati»

Italia-Cina - Pettarin : "L'Italia non firmi intese con la Cina senza l'ok del Parlamento" : Lo scorso settembre, il Ministro dell'economia si trovava in Cina dove, come evidenziato dalla stampa nazionale, tra gli obiettivi della sua missione vi era anche quello di piazzare una quota delle ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Cina - Italia benvenuta in Via della Seta : ANSA, - PECHINO, 11 MAR - La Cina dà "il benvenuto alla partecipazione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la Nuova via della Seta,, che riteniamo creerà maggiore spazio per una cooperazione ...

Salvini : no alla colonizzazione dell'Italia da parte della Cina : Milano, 11 mar., askanews, - No ad accordi con la Cina che possono "creare interferenze con il consolidato posizionamento internazionale dell'Italia" e configurare una "colonizzazione", e tutela dell'...

'Gli affari con la Cina metteranno a repentaglio le relazioni Italia-Usa'. Parla il professor Bozzo : L'affermazione sulla scena globale di una nuova grande potenza, che in un quarto di secolo è divenuta la seconda economia mondiale, ha in ogni caso fortemente modificato il quadro globale". La sfida ...

