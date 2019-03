Italia-Cina | Bombassei | accordo su Via della Seta non è pericolo

Italia-Cina - oggi il richiamo dell'Ue Scontro nel governo sull'intesa : Disponibili a ragionare se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all?estero ma no alla colonizzazione dell?Italia da parte di potenze straniere. È il messaggio che...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Sarebbe da ciechi non considerare che c'è una parte di mondo che cresce a livelli esponenziali. Chiederemo regole chiare e diremo alla Cina che il nostro Made in Italy non si tocca'. Prima però il ...

PATTO Italia-CINA/ Un suicidio economico e politico - ecco perché : L'Italia sembra intenzionata a firmare un importante accordo con la Cina, cosa che potrebbe avere conseguenze negative per l'economia

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Dopo il secondo giorno di fila che legge sulla Stampa le preoccupazioni degli americani sulle scelte commerciali e politiche dell’Italia, Luigi Di Maio capisce che è arrivato il momento di tornare a indossare l’abito atlantista. Sugli aerei F35 per i quali ancora il governo deve pagare oltre 300 milioni e sulla Nuova Via della Seta che verrà aperta...

Italia-Cina - richiamo della Ue. Governo diviso - Conte : «Fedeli agli alleati» : Disponibili a ragionare se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all?estero ma no alla colonizzazione dell?Italia da parte di potenze straniere. È il messaggio che...

"Cina? Massima attenzione a difesa interessi Italia" : "Nella collaborazione con la Cina, come con ogni altro Paese, poniamo Massima attenzione alla difesa dei nostri interessi nazionali , alla protezione delle infrastrutture strategiche, incluse quelle ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all'Italia. Palazzo Chigi : 'Nostra adesione non muta collocazione euro atlantica' : ... contributo congiunto e benefici condivisi sono stati approvati in tutto il mondo. Cosa ancora più importante - ha concluso - i risultati della cooperazione sono stati tradotti nello sviluppo ...

Italia-Cina - P.Chigi : massima attenzione a difesa interessi nazionali : Roma, 11 mar., askanews, - "Nella collaborazione con la Cina, come con ogni altro Paese, poniamo massima attenzione alla difesa dei nostri interessi nazionali, alla protezione delle infrastrutture ...

Italia-Cina - Pettarin : "L'Italia non firmi intese con la Cina senza l'ok del Parlamento" : Lo scorso settembre, il Ministro dell'economia si trovava in Cina dove, come evidenziato dalla stampa nazionale, tra gli obiettivi della sua missione vi era anche quello di piazzare una quota delle ...

Cina : Salvini - no colonizzazione Italia : MILANO, 11 MAR - Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il memorandum Italia-Cina dovrà tutelare gli interessi strategici dell'Italia e "questa è la posizione di tutta la Lega", ha sottolineato il ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Salvini : no alla colonizzazione dell'Italia da parte della Cina : Milano, 11 mar., askanews, - No ad accordi con la Cina che possono 'creare interferenze con il consolidato posizionamento internazionale dell'Italia' e configurare una 'colonizzazione', e tutela dell'...