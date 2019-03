Isola dei Famosi News | Gabriele Parpiglia | ' Mi sono dimesso io'

Isola dei Famosi : Soleil Massacrata dai Fan - Ma C’è Chi la Difende! : Soleil Sorgè è stata fortemente criticata a causa di alcune affermiazioni durante l’Isola Dei Famosi. Ma c’è anche si è schierato a favore della naufraga. Ecco cosa sta succedendo in queste ore. Soleil, nel bene o nel male, si sta rivelando una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi. Fin dal suo arrivo in honduras i delicati equilibri dei naufraghi sono sempre stati messi a dura prova dal ...

Isola dei Famosi - la battuta della Gialappa’s Band sul peso della moglie di Marco Maddaloni : Dopo il “caso Fogli”, a far indignare il pubblico dell’Isola dei Famosi è stata una battuta fatta dalla Gialappa’s Band e che ha come protagonista la moglie di Marco Maddaloni. Tutto è iniziato con il naufrago Maddaloni che ha confessato di sentire molto la mancanza della famiglia. Alessia Marcuzzi ha deciso così di fargli una sorpresa e gli ha mandato la moglie Romina in Honduras. Quando si sono incontrati, i due si sono ...

Ascolti tv - Il nome della rosa in calo ma batte L’Isola dei famosi con 4.7 milioni di telespettatori : Flessione per Il nome della rosa. La seconda puntata della serie di Rai1 in onda lunedì 11 marzo perde quasi due milioni di telespettatori e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata, ma nonostante tutto guida sempre gli Ascolti della prima serata con 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% di share (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%). Ascolti tv prime time La nona puntata de L’Isola dei famosi su Canale 5 ha ...

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio - finalmente! - sulla trappola trash a Riccardo Fogli. Ma le scuse in diretta all'Isola dei Famosi non ... : Alessia Marcuzzi apre la nona puntata dell'Isola dei Famosi parlando per la prima volta della gogna trash a cui è stato sottoposto Riccardo Fogli nella precedente puntata. Chiede scusa, dopo una ...

Stefano Bettarini/ Nicoletta Larini : 'Ariadna? Che caz*o!' - Isola dei Famosi 2019 - : Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2019 continua a litigare. Questa volta l'ex calciatore ha avuto uno scontro con la leader Soleil Sorge

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi massacrata dall'ex Grande Fratello : "Mi ha umiliato in diretta - ma ora..." : "Anche Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto pagare". Lo scandalo corna all'Isola dei famosi non finisce mai e anche Lidia Vella, ex Grande Fratello, colpisce duro la conduttrice per l'affaire Corona-Fogli. "Come tutti gli altri anche lei è coinvolta, è innegabile - ha spiegato al programma radiofonico No

"Non è la d'Urso" : Fabrizio Corona torna subito ospite a Mediaset dopo il caso Fogli all'Isola dei Famosi : Barbara d'Urso torna in prima serata su Canale 5 da mercoledì 13 marzo, ospite il suo (ex) acerrimo nemico Fabrizio Corona.

Isola dei Famosi - la Gialappa's imbarazza Marina La Rosa : "Non squirta" : I tre della Gialappa's Band non le mandano di certo a dire. E con i loro filmati spiazzanno, e non poco,. Ieri sera, dopo aver messo nel mirino Sarah Altobello, si sono divertiti anche con Marina La ...

Isola dei famosi : ascolti il lieve crescita - Parpiglia annuncia le sue dimissioni : Le brutte notizie sono all'ordine del giorno per l'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione. Il video di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli ha scatenato una vera e propria bufera che ha portato Mediaset a licenziare il capo-progetto Cristina Farina e alcuni autori del programma. Tra di essi si è parlato anche di Gabriele Parpiglia, storico amico di Fabrizio Corona additato come principale ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli : “Devo chiederti scusa perché ti ho fatto vedere immagini che ti hanno messo a dura prova” : La conduttrice apre il collegamento con il cantante e parla direttamente a lui per scusarsi: “Riccardo, io ho bisogno di fare una cosa perché altrimenti non riesco a continuare, io devo chiederti scusa perché la scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova, e non mi aspettavo la tua reazione. Ti ho visto talmente forte che ho sottovalutato tante cose. E ti chiedo scusa per non essere riuscita a ...

