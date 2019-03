Isola dei famosi | ascolti il lieve crescita | Parpiglia annuncia le sue dimissioni

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Le brutte notizie sono all'ordine del giorno per l'dei, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione. Il video di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli ha scatenato una vera e propria bufera che ha portato Mediaset a licenziare il capo-progetto Cristina Farina e alcuni autori del programma. Tra di essi si è parlato anche di Gabriele, storico amico di Fabrizio Corona additato come principale responsabile dello scempio trasmesso in diretta televisiva. Ma, stando alle ultime dichiarazioni del giornalista, il suo allontanamento non è avvenuto per una decisione del Biscione. Un recente post, da lui pubblicato su Instagram, conferma infatti che le cose sono andate in altro modo. Passando ai dati Auditel, dopo l'affondo della scorsa settimana, la situazione è leggermente migliorata ieri sera anche grazie al tracollo della seconda puntata de Il ...

