Inter | Gagliardini presto papà | la dedica della moglie Nicole Ciocca al bebè in arrivo

Inter-Spal - Gagliardini spiega la dedica dopo il gol : 'Per mio figlio. Me lo sentivo' : "È stato un gol importante anche a livello personale, ne avevo bisogno", ha detto Gagliardini a Sky Sport . Poi il retroscena: "Sinceramente me lo sentivo, sono andato dai magazzinieri e ho detto ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : nuovo vantaggio Atalanta con Gosens - raddoppia l’Inter con Gagliardini : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Inter - Gagliardini mostra l'azione del rigore ad Abisso con il cellulare : L' Inter di Luciano Spalletti si lecca le ferite il giorno dopo l'assurdo arbitraggio di Rosario Abisso nella sfida del Franchi contro la Fiorentina di Stefano Pioli. I nerazzurri sono stati raggiunti ...

Europa League - ufficializzata la lista UEFA dell’Inter : esclusi Joao Mario e Gagliardini : Il club nerazzurro ha reso nota la lista dei giocatori che parteciperanno alla prossima fase di Europa League L’Inter ha ufficializzato la lista dei calciatori iscritti alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League. esclusi Joao Mario, Vrsaljko e Gagliardini, mentre entra il nuovo arrivo di gennaio Cedric Soares. Questa la lista completa: Portieri: Handanovic, Padelli, Berni, Di Gennaro; Difensori: De Vrij, Ranocchia, ...

Inter : con il Parma confermati Dalbert e Gagliardini dal 1'. Out Cedric - torna Miranda : Come riferisce La Gazzetta dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha pochi dubbi in vista della delicata trasferta di Parma . D'Ambrosio prenderà il posto di Cedric sulla fascia destra, mentre sarà confermato dall'...

Gagliardini Fiorentina - da definire con l’Inter il nodo formula : Gagliardini Fiorentina – Inter segnalata da più parti come particolarmente attiva sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro infatti sarebbe in movimento sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. Nel primo capitolo ricadrebbe l’interesse per Mattia Darmian, terzino in uscita dal Manchester United, il quale però sarebbe anche nel mirino della Juventus. E […] L'articolo Gagliardini Fiorentina, da definire con ...

Inter - il Torino vuole Gagliardini per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : Potrebbero esserci importanti novità in casa Inter in questi ultimi giorni di mercato. Si muove qualcosa soprattutto in uscita visto che potrebbe lasciare Milano Roberto Gagliardini, con il centrocampista che sta trovando sempre meno spazio in questa stagione. Il motivo è legato sia all'arrivo di Radja Nainggolan dalla Roma ma, soprattutto, al ritorno a buoni livelli di Joao Mario, che adesso sembra insostituibile per il tecnico nerazzurro, ...

Fiorentina - idea Gagliardini dall'Inter : ROMA - Mossa Fiorentina per il centrocampo, contattato l'Inter per Gagliardini . Il centrocampista potrebbe partire in prestito per trovare maggiore spazio e il club viola - in cerca di un profilo che ...