Inter | Brozovic | niente lesione Miranda operato al naso | lavoro personalizzato per Icardi

Calcio : Inter - Brozovic non ha lesioni : ANSA, - MILANO, 12 MAR - Nessuna lesione muscolare per Marcelo Brozovic e operazione di riduzione della frattura alle ossa del setto nasale perfettamente riuscita per Joao Miranda. Buone notizie per ...

Inter - il bollettino medico su Brozovic e Miranda : il brasiliano operato in mattinata : Joao Miranda e Marcelo Brozovic non saranno della gara contro l’Eintracht, l’Inter avrà una rosa decimata nel ritorno di Europa League Joao Miranda è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-Spal. Secondo quanto fa sapere il club nerazzurro l’Intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è ...

Inter - Politano e Gagliardini piegano la Spal : 2-0 e gol annullato - Brozovic ko : Due gol in dieci minuti di Politano e Gagliardini bastano ad un'Inter rimaneggiata per superare la Spal 2-0 a San Siro e tenere il passo del Milan, nella lotta per la terza posizione. I nerazzurri raggiungono quota 50 punti, a -1 dai rossoneri ma soprattutto a +6 sulla Roma impegnata domani contro l

Tegola Inter : dopo Nainggolan - si fa male Brozovic : Tegola per l’Inter. Durante il match delle 15 contro la Spal, Brozovic è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare che lo mette in dubbio sia per la partita contro l’Eintracht Francoforte in Europa League sia per il derby contro il Milan di domenica sera. Inter che dovrà già fare a meno di Nainggolan in mezzo al campo, anche lui per infortunio.L'articolo Tegola Inter: dopo Nainggolan, si fa male Brozovic ...

Eintracht-Inter 0-0 : Brozovic sbaglia un rigore : Inferno doveva essere ed inferno è stato. Però lo 0-0 di Francoforte ha dato buone indicazioni a Spalletti e all'Inter, capace di dominare per un tempo su un campo difficilissimo. E in più di non ...

L'Inter regge a Francoforte e strappa un ottimo 0-0. Brozovic sbaglia un rigore : L'Inter mantiene la porta inviolata a Francoforte e porta a casa un preziosissimo 0-0, ma non senza rimpianti visto il rigore fallito da Brozovic. Alla Commerzbank- Arena finisce senza vincitori, per la qualificazione si decide tutto a San Siro tra sette giorni. Risultato sostanzialmente giusto: la