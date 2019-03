Inter | allerta per il ritorno contro l' Eintracht | in arrivo ultras laziali e atalantini?

Allerta meteo Italia 12 marzo 2019 : Roma - Napoli e zone Inter essate : Allerta meteo Italia 12 marzo 2019 : Roma , Napoli e zone interessate Allerta meteo in Italia da lunedì 11 a martedì 12 marzo 2019 , con Roma e Napoli zone interessate . Principale causa dell’ Allerta il forte vento che ha già causato danni in passato. Diverse le zone colpite, mentre la colonnina di mercurio scenderà di diversi gradi, riportando l’inverno là dove, fino a poco tempo fa, si aveva avuto qualche passaggio di primavera. Naturalmente, ...

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta maltempo e neve - in ogni regione i comuni Inter essati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole . Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...

“11 gennaio scuole chiuse”. Allerta maltempo - in ogni regione i comuni Interessati : La perturbazione artica continua a infliggere problematiche al centro sud. E quindi, scuole ancora chiuse domani, venerdì 11 gennaio, a causa dell’Allerta meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni già colpite oggi. Nella giornata odierna, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente ...