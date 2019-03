Influenza | 1 miliardo di casi l’anno nel mondo | ecco la nuova strategia OMS 2019-2030

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) E’ di circa 1dila stima annuale dei contagi dell’nel, di cui 3-5 milioni gravi, con 290.000-650.000 decessi respiratori correlati. A ricordarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, che raccomanda la vaccinazione antle annuale come il modo “più efficace per prevenire l’“. L’Oms ha lanciato la suaglobale sull’per il, mirata a proteggere le persone in tutti i Paesi da questa “seria minaccia per la salute”. Obiettivo: “Prevenire l’stagionale, controllarne la diffusione dagli animali all’uomo e prepararsi alla prossima pandemia“, ricorda l’agenzia. Una “minaccia sempre presente“, come ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’rimane una ...

genovesergio76 : RT @sputnik_italia: Trump ha chiesto mezzo miliardo di dollari per contrastare l'influenza russa - sputnik_italia : Trump ha chiesto mezzo miliardo di dollari per contrastare l'influenza russa -