Indian Wells 2019 | i risultati di oggi del 3° turno | Djokovic match sospeso | Zverev out

WTA Indian Wells – Sabalenka non dà scampo alla Tsurenko - la bielorussa accede al turno successivo : Tutto semplice per la tennista bielorussa, che accede così agli ottavi di finale dove affronterà Angelique Kerber Prosegue la marcia di Aryna Sabalenka nel torneo WTA di Indian Wells, la bielorussa non dà scampo all’ucraina Tsurenko superandola in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Una grande dimostrazione di forza della numero 9 del mondo, che impiega un’ora e ventiquattro minuti per staccare il pass per gli ottavi di ...

ATP Indian Wells – Clamorosa eliminazione di Zverev - il derby tedesco se lo aggiudica Struff : Il numero 55 del mondo batte a sorpresa la terza testa di serie, staccando il pass per gli ottavi di finale dove troverà Raonic Clamorosa eliminazione nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells, Alexander Zverev cede in due set al connazionale Struff, uscendo subito di scena. Una vera e propria disfatta quella del numero 3 del mondo, battuto in un’ora e dodici minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 6-1. Una prestazione da ...

WTA Indian Wells – Pliskova agli ottavi sul velluto - asfaltata la francese Bonaventure in due set : Tutto semplice per la ceca nel match dei sedicesimi di finale contro la Bonaventure, sconfitta in un’ora e dieci minuti di gioco per 6-3, 6-2 Successo esaltante per Karolina Pliskova nei sedicesimi di finale del torneo WTA di Indian Wells, la ceca infatti piega senza faticare la francese Bonaventure in due set. Risultato mai in discussione, con la numero 5 del ranking che prende in mano il pallino del gioco fin dai primi scambi, per ...

ATP Indian Wells – Raonic supera a fatica Giron - il canadese vince in tre set e stacca il pass per gli ottavi : Il tennista canadese stende con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 il suo avversario spagnolo e attende adesso ai quarti il vincitore del match tra Zverev e Struff Milos Raonic avanza agli ottavi di finale del torneo ATP di Indian Wells, superando in tre set Giron. Un successo sofferto quello del canadese, costretto a rincorrere il proprio avversario dopo aver perso il primo parziale. Piano piano però, il numero 14 del ranking riesce a ...

WTA Indian Wells – Che rischio per Angelique Kerber - la tedesca stende in rimonta la Vikhlyantseva : Sotto di un set, la tedesca comincia a giocare e asfalta senza pietà l’avversaria russa staccando il pass per gli ottavi di finale Vittoria con brivido per Angelique Kerber nei sedicesimi del torneo di Indian Wells, la tedesca suda le proverbiali sette camicie per avere ragione della russa Vikhlyantseva. Perso il primo set, la numero otto del ranking alza il proprio ritmo e non lascia scampo alla sua avversaria, superandola con il ...

Indian Wells - Federer passa 2/o turno : ROMA, 11 MAR - Dopo Novak Djokovic -al rientro nel tour un mese e mezzo dopo il trionfo a Melbourne- e Alexander Zverev, ha fatto il suo ingresso in scena, direttamente al secondo turno, in maniera ...

Indian Wells - si ritira S. Williams : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Al torneo di Indian Wells, che si gioca sui veloci campi in cemento della località californiana, non sbaglia la tennista rumena Simona Halep, numero 2 del mondo, che passa il turno e accede agli ottavi di finale battendo per 7-6, 3, 7-5 l'ucraina Katerina Kozlova. E' andata male invece a Serena Williams, attualmente numero 10 del ranking, che si è ...

Atp Indian Wells - avanzano senza problemi Nadal e Federer : Dopo Novak Djokovic, esordio con vittoria anche per Roger Federer e Rafa Nadal al 'BNP Paribas Open', cemento, montepremi di 8.359.455 dollari,, in corso di svolgimento a Indian Wells, in California. ...

Indian Wells - avanzano Nadal e Federer : Bene anche Rafael Nadal, il n.2 del mondo regola con un doppio 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, lo statunitense Jared Donaldson, numero 192 Atp. Tra gli altri big in tabellone il ...

Indian Wells - Fognini eliminato all'esordio da Albot : Il 31enne campione ligure, numero 17 del mondo, perso 6-0 7-6, 4, la sua sfida contro il moldavo Radu Albot, numero 53 Atp, proveniente dalle qualificazioni, e vincitore un paio di settimane fa del ...

Indian Wells – Ancora un successo per la coppia Djokovic-Fognini : sconfitti al terzo set Bopanna e Shapovalov : successo in doppio per la coppia composta da Djokovic e Fognini: il duo italo-serbo si impone in 3 set su Bopanna-Shapovalov Nonostante sia stato eliminato nel singolare contro Albot, Fabio Fognini può consolare grazie al successo nel doppio. Il tennista di Arma di Taggia, in coppia con il n°1 al mondo del singolare maschile, Novak Djokovic, è riuscito ad avere la meglio sul duo formato da Rohan Bopanna e Denis Shapovalov. Dopo aver vinto ...