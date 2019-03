Incidente morto Ezio Sandigliano | lutto a Valdilana

Le notizie del giorno – Calcio sotto shock : calciatore morto nel sonno - brutto Incidente per un attaccante [NOMI e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – Grande paura per l’attaccante della Sampdoria Defrel, per il calciatore blucerchiato fino al momento la stagione non è stata entusiasmante in più adesso deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. brutto incidente nelle ultime ore, l’attaccante francese si è schiantato con la sua auto dopo aver tentato di evitare un controllo di Polizia a Genova, nei pressi di Corso Europa, il calciatore era alla ...

La moglie di Sebastiano Tusa - morto nell'Incidente aereo : "Era felice - dopo aver superato la malattia" : Valeria Patrizia Li Vigni aveva un "presentimento cupo". Quel presentimento, purtroppo, si è trasformato in realtà: l'aereo dell'Ethiopian Airlines su cui viaggiava il marito Sebastiano Tusa si è schiantato e insieme a lui sono morte tutti e 156 passeggeri. "'Appena atterro ti chiamo e ti sveglio'", le aveva detto sabato sera a Fiumicino. Un messaggio che non è mai arrivato, come afferma in un'intervista al Corriere ...

Chi era Sebastiano Tusa - italiano morto nell'Incidente aereo : archeologo di fama mondiale e assessore alla Regione Sicilia : ... in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall'Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. L'Unesco ha espresso interesse a fare campo a Malindi per farne il ...

Venezia - Incidente barchino : un morto : 11.08 Un uomo è morto nella Laguna di Venezia, a causa di un violento scontro del barchino che pilotava contro una "briccola",uno dei pali che segnano i canali delle acque lagunari. L'incidente si è verificato nella zona di San Marco in Boccalama,isola sommersa situata nella parte centro-meridionale della Laguna.

16enne morto in Incidente - un arresto : ANSA, - SAN DONATO DI NINEA, COSENZA,, 8 MAR - Un ragazzo di 16 anni, Francesco Pio Talarico, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a San Donato di Ninea, nel cosentino, mentre viaggiava a ...

Addio Francesco Pio Talarico - 16 anni - morto in un Incidente : il guidatore era ubriaco : L'adolescente ieri sera era a bordo di un fuoristrada che si è schiantato nel comune di San Donato di Ninea: alla guida un 24enne risultato positivo all'alcol test.Continua a leggere

Incidente al Carnevale a Bologna : il piccolo Gianlorenzo è morto : La festa di Carnevale 2019 a Bologna registra una tragedia che ha scosso l’intera città. Non ce l’ha fatta il

Incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona - un morto e due feriti : Aggiornato alle ore 15,00 del 5 marzo 2018. È stato individuato all'interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma a gas 'Barbara F', il corpo dell'operaio che risultava disperso dopo l'Incidente verificatosi questa mattina al largo di Ancona. Ne dà notizia l'Eni, esprimendo "grande dolore" e "profondo cordoglio alla famiglia del collega". Per quanto riguarda i due operatori rimasti feriti, ...