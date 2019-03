In manette i vertici della Blutec Il calvario dell' ex Fiat di Termini

affaritaliani

(Di martedì 12 marzo 2019) Cala il sipario sul rilancio'ex polodiImerese. Proprio ieri l'ennesima protesta sotto il municipio da parte dei 200 operai'indotto a sostegno dei 62 lavoratori interinali che, da mesi, si trovano senza alcun ammortizzatore sociale. Arresti domiciliari per il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegatoSegui su affaritaliani.it

