Il sindaco leghista di Alessandria dice sì al Pride

Vaccini obbligatori - l'ex sindaco leghista : 'Sanzioni? me ne frego - non inietterò niente alle mie bambine' : Loris Mazzorato, ex sindaco di Resana in provincia di Treviso ed ex leghista, da no-vax convinto non ha vaccinato le sue due figlie di 7 e 2 anni. Perché non vuole vaccinarle? 'Perché non esiste ...

Candidato sindaco leghista inneggia al Duce su Facebook - polemica su Villiam Rinaldi a Casalgrande : polemica sul Candidato sindaco della Lega, Villiam Rinaldi, a Casalgrande (Reggio Emilia) per alcuni screenshot tratti dal suo profilo Facebook attraverso i quali il leghista esalta Benito Mussolini, scrive commenti razzisti, minaccia giudici e avvocati. I post sono stati subito rimossi da Facebook.Continua a leggere

Checco Zalone bloccato dalla neve a Roccaraso : “Il sindaco è leghista - non verrò mai più”. Il siparietto è virale : Simpatico siparietto tra Checco Zalone e il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. L’attore e regista è rimasto bloccato nella località abruzzese, stando a quanto afferma, e il primo cittadino lo ha aiutato: “Mi ha assicurato di essere leghista. Ma qui fa più freddo che al Circolo polare artico” ha detto Zalone, ribaltando la celebre frase del film Quo vado. L'articolo Checco Zalone bloccato dalla neve a Roccaraso: ...

Trieste - vicesindaco leghista getta la coperta di un clochard ma sbaglia cassonetto : rischia multa fino a 450 euro : Quattrocentocinquanta euro di multa. Questa la cifra massima che rischia di pagare il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, per il gesto che lo ha visto protagonista pochi giorni fa. Il leghista, quando ha buttato le coperte usate da un clochard per ripararsi dal freddo, vantandosene poi su Facebook e sollevando le polemiche, ha infatti usato il cassonetto sbagliato e ora, come riporta Repubblica, la polizia municipale è pronta a ...

