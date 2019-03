Il radiotelescopio più grande al mondo si farà | firmato a Roma il trattato internazionale

rainews

(Di martedì 12 marzo 2019) L'intesa testimonia lo spirito di collaborazione che la ricerca scientifica riesce a innescare fra Paesi e popoli del, perché la scienza parla tutte le lingue del Pianeta, il suo linguaggio e ...

andreabettini : Domani firma a Roma per @SKA_telescope, il radiotelescopio più grande del mondo. Il presidente @mediainaf D'Amico a… - aederocl : RT @mediainaf: Si è tenuta oggi a Roma, nel Salone dei Ministri del @MiurSocial, la firma del Trattato internazionale che istituisce lo #S… - zazoomblog : Rivoluzione per l’astronomia: nasce lo SKA Observatory firmato il trattato per il radiotelescopio più grande al mon… -