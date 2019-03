Il racconto dell' ex arbitro | Noi stanchi e pressati | ecco perché possiamo

Tusa - il racconto della moglie : «Avevo presentimenti. Era felice perché guarito» - Video I volontari e gli altri italiani : L’ultima telefonata dell’archeologo siciliano: «Appena atterro ti chiamo». La donna affranta: «Una beffa, era felice dopo essere guarito dopo due operazioni ai polmoni»

Trovato il relitto del 'Giovanni delle Bande Nere'. Il racconto del superstite : Il cacciamine Vieste della Marina Militare, durante un'attività di verifica tecnica e sorveglianza dei fondali nel Mar Tirreno presso l'isola di Stromboli, ha riTrovato il relitto dell'Incrociatore Leggero Giovanni delle Bande Nere affondato nel 1942. Il relitto è stato localizzato e identificato a circa 11 miglia nautiche a sud dell'isola di Stromboli a una profondità compresa tra i 1460 e i 1730 metri, in una posizione ...

8 marzo - il racconto dell’ex prostituta che commuove Mattarella : “Mi strappavano i capelli e mi picchiavano” : La giornata internazionale della donna, celebrata al Quirinale, ha avuto al centro la tragedia delle donne vittime del traffico delle schiave e costrette alla prostituzione. Due giovani donne hanno raccontato le loro storie, di fronte alle autorità, di spalle, perché sotto protezione. Una di loro, Stefania, 24 anni, arrivata in Italia dalla Bulgaria a 17, ha parlato delle torture subite, dei soprusi, delle “orecchie tagliate brutalmente, i ...

Alessandra Amoroso : a Torino parte il '10 Tour' - il racconto della prima data - : «Pensa a quante cose belle si potrebbero fare nel mondo se solo si cercasse di unire le persone invece di continuare a seminare odio e a dividerle». «Finito questo ciclo, come dico da tanti anni, ...

Carnevale Bologna - bimbo cade dal carro : gravissimo/ Il tragico racconto della mamma : E' gravissimo il bimbo caduto ieri pomeriggio da un carro durante la sfilata di Carnevale di Bologna: ecco il racconto della mamma

“Donne in volo” : il racconto di cinque protagoniste dell’Aeronautica : Il racconto di cinque donne straordinarie per conoscere l’affascinante mondo del volo aereo. In occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo 2019 alle ore 16,30, organizzata dalla sede di BCsicilia di Bagheria con il patrocinio del Comune, si terrà una conferenza dal titolo “Donne in volo”. L’iniziativa, si svolgerà presso il Museo Guttuso di Villa Cattolica sulla S.S.113. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di ...

Amore e altri rimedi - Claudia Gerini : “racconto la crisi della coppia - come se fossi con voi sul divano” : Coppie in crisi che, invece di lasciarsi alla velocità della luce, decidono di tentare un’ultima strada. Una settimana e un innocente “scambio di coppia” e l’aiuto di due terapisti per fermarsi e guardare la propria difficoltà, e poi provare a ripartire… oppure dirsi addio. Dall’11 marzo alle 21.55, in prima visione assoluta su FoxLife (Sky 114) arriva Amore E altri rimedi, la nuova produzione originale di Fox ...

Britannia su Rai 4 storia e magia si fondono nel racconto dell'invasione romana della Gran Bretagna : Ricco cast, ricostruzioni d'epoca e il fascino di un passato magico e mitologico sono gli ingredienti di Britannia serie tv in onda dal 5 marzo su Rai 4 in prima serata.La serie è prodotta da Sky e Amazon USA e infatti è già andata in onda lo scorso anno in prima tv su Sky Atlantic in Italia con la seconda stagione attesa in autunno. Britannia è scritta da Jez Butterworth, già autore di Edge of Tomorrow, Jerusalem e Spectre, realizzata ...

Arresti Dia - il tragico racconto della donna 'Io - vittima di violenza sessuale' : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) E' un racconto difficile, interrotto a tratti da un lungo silenzio o dalle lacrime, quello della donna molestata sessualmente da Antonio Massimino, il capomafia agrigentino arrestato all'alba di oggi dalla Dia nell'ambito dell'operazione che ha por

Arresti Dia - il tragico racconto della donna 'Io - vittima di violenza sessuale' : di Elvira Terranova, E' un racconto difficile, interrotto a tratti da un lungo silenzio o dalle lacrime, quello della donna molestata sessualmente da Antonio Massimino, il capomafia agrigentino ...

Il racconto di un funerale fuori dal comune : il video ironico sui lasciti dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare : A chi non capita di vedere un carro funebre e immediatamente toccare ferro, fare le corna o semplicemente “toccarsi”? Sono gesti che si fanno senza neppure rendersene conto per scacciare un po’ di ansie e paure. È quello che succede nel video della campagna lasciti promossa dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) e realizzato dal regista Aldo Bisacco, visibile da oggi su lasciti.uildm.org. “In questo modo vogliamo trasmettere ...

La proposta di matrimonio di Orlando Bloom a Katy Perry è stata romantica ma comica (video) : il racconto della popstar : La proposta di matrimonio di Orlando Bloom a Katy Perry, arrivata nel giorno di San Valentino, è stata certamente romantica ma con dei risvolti comici. A raccontarlo è stata la stessa popstar e giudice di American Idol, futura sposa dell'attore de I Pirati dei Caraibi e Il Signore degli Anelli. Ancora stordita dall'after party degli Oscar 2019 organizzato da Beyoncé, di cui si dice sia stata l'anima della festa, l'attrice ha partecipato al ...

Mike Bibby nei guai – L’ex stella NBA accusato di molestie - il racconto della presunta vittima : “strofinò i suoi genitali contro di me” : Mike Bibby accusato di molestie sessuali, l’ex stella dell’NBA denunciato da una donna che frequenta la stessa palestra dell’ex Sacramento L’ex stella dell’NBA Mike Bibby è stata coinvolta in uno scandalo sessuale. L’ex giocatore di Sacramento, Grizzlies e Kings è accusato, da un’insegnante della Shadow Mountain High School in cui Mike allena, di molestie. La presunta vittima delle avances di Bibby ...

Riccardo Fogli - parla il presunto amante della moglie : 'Vi racconto la verità sul mio rapporto con Karen' : È il presunto triangolo Riccardo Fogli , la moglie Karin Trentini e Giampaolo Celli ad aprire il salotto televisivo di Domenica Live dedicato a tradimenti o presunti tali. Protagonista in studio ...