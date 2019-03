Il progetto della Tav ha fatto un passo avanti

Via della seta - gli Usa avvertono : l'Italia non legittimi il progetto cinese : Monito di Washington. "l'Italia è una grande economia globale e un'importante destinazione di investimenti. Non è necessario che il governo italiano legittimi il progetto di vanità delle infrastrutture della Cina". Il commento è arrivato su ...

Ex Soldi - pronto il progetto esecutivo di ritrutturazione della palazzina storica : CREMONA - E' terminato e passa ora all'esame della Soprintendenza il progetto esecutivo di recupero dell'ala sinistra della palazzina storica Soldi di via Brescia all'interno del centro geriatrico ...

Turismo : a Castiglione della Pescaia si valorizza Solemaremma - progetto dell’architetto Di Salvo : Grosseto, 1 marzo 2019 – Sta per essere presentato al pubblico il rinnovato complesso turistico ricettivo di Solemaremma, opera dello storico famoso architetto fiorentino Walter Di Salvo, che ha legato il proprio nome allo sviluppo urbanistico delle località turistiche di Castiglione della Pescaia e di Punta Ala (Grosseto), con numerose opere di notevole qualità architettonica. Il tutto a due anni [...]

Spazio : il Canada collaborerà al progetto Lunar Gateway della NASA : Il Canada parteciperà al progetto internazionale della NASA Lunar Orbital Platform-Gateway, che ha lo scopo di costruire una struttura spaziale orbitante intorno alla Luna: lo ha reso noto il primo ministro Justin Trudeau. Il progetto guidato dagli Stati Uniti è concepito come la prossima fase per l’esplorazione dello Spazio umano e un potenziale trampolino di lancio per una missione umana su Marte. “I nostri alleati vogliono che ...

La voce della Politica Idea – un'altra Basilicata : presentati progetto e candidati : ... per creare le condizioni di contesto irrinunciabili per rilanciare l'economia meridionale: infrastrutture materiali e immateriali; sicurezza e contrasto alla criminalità; formazione del capitale ...

Milano. progetto Rogoredo : corridoio umanitario per le vittime della droga : Oltre 150 persone ‘agganciate’, sette delle quali hanno già intrapreso un percorso di avvio alla disintossicazione. E’ il primo feedback

Tav - sì della Camera alla mozione M5S-Lega : Governo ridiscuta il progetto : M5S e Lega impegnano il Governo «a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». Così la mozione di maggioranza sulla Tav , ...

Stadio della Roma - Grancio (demA) : “progetto che non sta in piedi - revocare subito interesse pubblico” : Roma – “E’ irresponsabile approvare un progetto che non sta in piedi, come ha confermato persino una relazione tecnica commissionata appositamente per dimostrare il contrario”. Secondo il Politecnico di Torino quel quadrante della città si dovrebbe ‘congelare’ per due ore per consentire gli eventi allo Stadio, mentre sono affidati ad un ‘libro dei sogni’, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, ad oggi non approvato e non ...

AIGAE : dall’Emilia-Romagna parte progetto pilota per portare il racconto della Natura nei cinema e nei teatri : “parte progetto pilota per raccontare l’Italia a chi non può viverla. In Emilia-Romagna ben 6 comuni, ristoranti ed imprese ricettive, fanno rete per portare la Natura, l’Appennino, il territorio italiano a chi non può raggiungere luoghi che sembrano inaccessibili. Per portare il racconto dell’Appennino al Teatro o al cinema. Non possiamo pensare che la Natura non possa raggiungere tutti. Non possiamo pensare che l’ambiente, la Terra, i ...

Lega e M5S presenteranno una mozione comune alla Camera per ridiscutere il progetto della TAV : Giovedì alla Camera dei deputati verrà presentata una mozione, frutto di un accordo fra Lega e M5S, per ridiscutere il progetto della TAV Torino-Lione. Nel documento, firmato dai capigruppo M5s e Lega, Francesco D’Uva e Riccardo Molinari, si legge che il

Mozione M5S-Lega : il governo ridiscuta integralmente il progetto della Tav : Ridiscutere integralmente il progetto della Linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. È l’impegno che la maggioranza chiede al governo con la Mozione depositata alla Camera, firmata dai capigruppo M5S e Lega, Francesco D’Uva e Riccardo Molinari....

Ricerca e industria : un progetto di dottorato all’avanguardia sul tema della difesa senza chimica - protagonisti i “bioagrofarmaci” : Si è svolto in questi giorni alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige il meeting intermedio di Interfuture, il progetto europeo di dottorato industriale che coinvolge 11 studenti provenienti da 10 nazioni diverse all’interno di percorsi di Ricerca e formazione condivisi tra otto istituti accademici (centri di Ricerca ed università) e sei aziende che operano nella Ricerca e produzione di biofertilizzanti e biopesticidi per il ...

Dopo Sanremo arriva il progetto di legge della Lega : “In radio una canzone italiana ogni tre” : Archiviato il festival di Sanremo, in versione sovranista, con la quasi totalità dei cantanti made in Italy, la Lega chiede di modificare i palinsesti musicali delle radio nazionali. Puntare sulla nostra musica, dare spazio agli esordienti, tutelare la nostra tradizione: è questo l’obbiettivo di una proposta di legge a prima firma Alessandro Morell...

Alfa Romeo GTV : LP Design realizza un nuovo progetto digitale della Gran Turismo Veloce : ... piena occupazione a Modena grazie alla produzione della Alfieri Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera,...