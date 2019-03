Il primo film gay a Bollywood con Sonam Kapoor

Il nuovo film di DOOM riceve il primo trailer : Universal ha deciso di portare nuovamente al cinema il leggendario franchise di DOOM, con un film intitolato DOOM: Annihilation, riporta Eurogamer.net.Scritto e diretto da Tony Giglio (Death Race 2, Death Race 3, Soccer Dog: The Movie), DOOM: Annihilation si propone di essere un reboot, il che significa che probabilmente non avrete bisogno di recuperare la trama del primo film di DOOM per capirlo.DOOM: Annihilation, come potete ben immaginare, ...

A Roma tutti giardinieri mentre Veltroni presenta il suo primo film : Il vento forte degli ultimi giorni – quasi a compensare le mancanze del comune – ha trasformato i Romani in esperti giardinieri, un po’ come accadde nel ‘97 quando il duo Bertelli/Prada presentò “Luna Rossa” creando un impero economico (loro) di saputelli (nostri) sull'America’s Cup e barche, nonost

Los Angeles Italia Film Festival chiude con Il primo Re e inaugura il Taormina Film Fest 2019 : Il Los Angeles Italia Film Festival 2019 presenta in esclusiva "Lucania" e sfila con "Il Primo Re" aspettando il Taormina Film Fest. È appena terminata la settimana dedicata al cinema Italiano nel cuore di Los Angeles. Merito come sempre di Pascal Vicedomini che da 14 anni cerca di valorizzare i nostri ...

Roma - primo ciak del nuovo film di Nanni Moretti : Il film uscirà nel 2020 e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, in Francia da Le Pacte e nel resto del mondo da The Match Factory.

Cado dalle nubi : trama - cast e curiosità sul primo film di Checco Zalone : L’ascesa di Checco Zalone nell’Olimpo degli attori più redditizi della storia del cinema italiano inizia qui, nel 2009, con Cado dalle nubi: il film diretto da Gennaro Nunziante viene riproposto venerdì 28 settembre alle 21.20 su Canale 5. Cado dalle nubi, il trailer Cado dalle nubi, la trama Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ...

Diabolik sono io - in un film il mistero del primo disegnatore : Sarà nelle sale l'11, 12, 13 marzo il docu-film che propone un inedito identikit del mitico ladro creato dalle sorelle Giussani. Un'indagine avvincente sul mistero del primo disegnatore di Diabolik, ...

A Erba in prima visione nazionale “Clic” - il primo selfiefilm della storia : Como, 18 febbraio 2019 – Si terrà a Erba (Co) il 22 Febbraio alle ore 21 la prima visione nazionale di “CLIC – 10 GIORNI GUIDATO DAL VENTO”, il primo selfiefilm della storia del cinema. Si tratta di un film unico nel suo genere, che nasce da una intera produzione cinematografica realizzata da una sola persona, Paolo Goglio, che per [...]

Checco Zalone - primo ciak da regista : il nuovo film in sala il 25 dicembre : Il nuovo film di Checco Zalone, girato in Africa, si intitola Tolo Tolo e uscirà il 25 dicembre 2019. Lo annuncia il produttore, Pietro Valsecchi, sottolineando che per il recordman degli incassi ...

Tolkien - ecco il primo trailer del film sullo scrittore : “Una storia su viaggi che ci fanno dimostrare il nostro valore“, ma che parla anche di amore dato e ricevuto, di magia oltre ogni immaginazione e di amicizia: il riferimento è ovviamente alla saga de Il signore degli anelli ma queste parole servono anche per descrivere il primo trailer ufficiale di Tolkien, il film biografico che racconterà appunto gli essenziali anni di formazione, ma anche quelli passati in guerra, del grande ...

Arriva il primo film girato in Instagram Stories : Al tempi in cui la popolazione di Instagram ha eguagliato quella della Cina (un miliardo ciascuno), in cui postiamo, in media, 95 milioni di foto al giorno e in cui l’attrattiva degli account dei Kardashian, in America, o dei Ferragnez, da noi, supera di gran lunga qualsiasi reality che si rispetti – Arriva Senza Tenere Premuto, il primo film realizzato, interamente, come fosse una sequenza di Stories. 13 minuti scanditi dalla linea ...

'Dragon Trainer primo al box office ma avanzano i film dell'Oscar : Cartoon senza rivali ed effetto Oscar. 'Dragon Trainer - il mondo nascosto' guida la top ten degli incassi con 3.162.147 euro seguito da 'Green Book', lo splendido film con Viggo Mortensen candidato agli Academy: ha totalizzato 1.814.950. Terzo posto per '...

Film in uscita al cinema questa settimana da : da Il primo Re a Green Book : Inoltre questo weekend tornano sul grande schermo, per la gioria di grandi e piccini, le avventure del giovane vichingo Hiccup e del drago Sdentato in Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , ultimo ...