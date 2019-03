Il Pd porta la via della seta in Parlamento Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma

Conor McGregor arrestato a Miami! L’irlandese distrugge e porta via il telefono di un fan che tentava di fotografarlo : Conor McGregor balza nuovamente agli onori delle cronache: il lottatore irlandese è stato arrestato per aver distrutto il telefono di un suo sostenitore che cercava di scattargli una foto all’uscita del Fontainebleau Miami Hotel, dove si trovava in questi giorni. I fatti: mentre McGregor lasciava l’hotel intorno alle 5:20 di mattina, ora locale, un fan ha tentato di scattargli una foto col proprio telefono. L’irlandese non ha ...

Il viaggio più importante : Vivo a Helsinki e sto con un ragazzo finlandese da un anno. A Pasqua lo porterò in Calabria a conoscere i miei, che non sospettano nulla della mia omosessualità. Leggi

La porta rossa - anticipazioni 13 marzo : Jonas e Silvia i personaggi chiave del mistero : Su Rai 2 ogni mercoledì va in onda una puntata della seconda stagione inedita de La porta rossa. La serie tv con Gabriella Pession e Lino Guanciale è giunta quasi al termine. Sono già andati in onda otto dei dodici episodi di cui è composta la stagione. Gli ultimi quattro saranno trasmessi il 13 e il 20 marzo. La serie, nata dalla creatività di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è quasi in dirittura d'arrivo, eppure i misteri sono tanti e ...

Il silenzio dell'acqua - Ambra Angiolini a Blogo : "Luisa Ferrari - un viaggio interessante. La promozione a Quarto Grado? L'importante è non essere ridicoli" (Video) : Ambra Angiolini è la protagonista de Il silenzio dell'acqua, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 8 marzo 2019, in prima serata.L'attrice romana interpreterà il ruolo di Luisa Ferrari, vicequestore di Trieste che si recherà a Castel Marciano per risolvere il caso di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni scomparsa nel nulla. I suoi metodi si riveleranno subito incompatibili con quelli del vicequestore Andrea ...

La porta rossa - spoiler episodi 9-10 : Jonas e Silvia nascondono una scioccante verità : La serie 'La porta rossa 2' continua a ottenere un seguito importante da parte dei milioni di telespettatori che non hanno intenzione di perdere un appuntamento. Il successo è legato al cast di attori di talento, la maggior parte dei quali sono conosciuti dal pubblico avendo partecipato a molti lavori della Rai. Non mancano i colpi di scena e le sorprese nei dodici appuntamenti con la fiction ispirata alla penna di Carlo Lucarelli e il ...

Cgil : Landini "è governo della regressione - una presa in giro dire che il nero ci porta via il lavoro" : Duro attacco del segretario della Cgil, Maurizio Landini, al governo, che non considera affatto "del cambiamento come tanti hanno sperato": semmai "quello che sta venendo fuori è il governo della regressione economica e sociale", ha dichiarato alla Camera del lavoro di Pavia. Del resto, ha aggiunto Landini, "se ti dicono che è il nero che sta venendo a toglierti il lavoro, qualcuno ti sta prendendo in giro". ...

Cgil : Landini 'è governo della regressione - una presa in giro dire che il nero ci porta via il lavoro' : Cgil: Landini 'è governo della regressione, una presa in giro dire che il nero ci porta via il lavoro'

Nina Moric si scaglia contro Belen e l'accusa di averle portato via Corona : Nina Moric infiamma di nuovo il web. L"intervento di Fabrizio Corona durante una puntata de L"isola dei famosi, in cui ha rivelato al concorrente Riccardo Fogli di avere le prove del tradimento della moglie, ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico.La modella ha infatti approfittato della situazione per scagliarsi contro l"odiata rivale Belen Rodriguez, rea di aver definito il comportamento dell"ex re dei paparazzi "uno schifo". ...

Richieste per il reddito di cittadinanza al via da oggi : primi problemi sul portale online del Governo : In difficoltà, poi, il mondo dei servizi sociali che rischia il "collasso", avverte il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, chiedendo cinquemila ...

Richieste per il reddito di cittadinanza al via da oggi : primi problemi sul portale online del Governo : Al via l'operazione reddito di cittadinanza sul sito ufficiale che consente di richiedere il sussidio direttamente. Sul portale predisposto dal Governo è apparso il link che consente la presentazione delle domande on line. Come preannunciato è necessario avere il codice 'Spid', cioè l'identità digitale per comunicare con la pubblica amministrazione, ma per ora risultano attivi solo quelli da Poste e da Tim Id mentre ...

Un ictus si è portato via Luke Perry | FotoAddio al Dylan di "Beverly Hills 90210" : L'attore è morto a Los Angeles. Giovedì scorso era stato colpito da un ictus. Aveva 52 anni e ha avuto una brillante carriera in televisione e al cinema.

Marchesa 'Maria Monsé? Bella Porcella'/ Rissa : la d'Urso la porta via per un braccio : Rissa sfiorata a Pomeriggio 5 tra la Marchesa D'Aragona e Maria Monsé. La Del Secco svela: 'La chiamano Maria la Bella procella': è caos

La porta rossa 2 - spoiler quarta puntata : Jonas sostenuto da Silvia : Prosegue il successo della serie televisiva 'La porta rossa 2', con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Mercoledì 6 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler della quarta puntata de La porta rossa 2 svelano che Patrizia Durante verrà a conoscenza del segreto di Vanessa, capace d’interagire con le persone defunte. La giovane donna sarà ...

"Ti meriti una 20enne che ti porta via Icardi". Wanda Nara massacrata sul web : Sono settimane che Wanda Nara è al centro delle polemiche per via di Mauro Icardi e del suo rapporto burrascoso con l'Inter. Non che prima fosse lasciata in pace dagli haters, anzi. Ma negli ultimi ...