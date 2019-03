Il paradosso di Stato | all' italiano ucciso 21mila euro | ai ladri rom feriti 135mila

ilgiornale

(Di martedì 12 marzo 2019) Bisognerà fare la tara. Sono diverse le situazioni, gli anni, le circostanze. Eppure mettere a confronto le due vicende fa emergere tutti i paradossi italiani. Due casi: Ermes Mattielli da una parte, David Raggi dall'altra. In apparenza sono due sconosciuti che non hanno nulla da condividere, se non la sfortuna di finire sulle prime pagine dei giornali. Ermes, anziano robivecchi di Arsiero, sparò a duerom che erano entrati nella sua azienda. David, invece, èammazzato senza un perché in strada da un clandestino che non sarebbe dovuto essere lì.Ilsta nel seguito delle due vicende. Il robivecchi veneto, dopo anni di calvario giudiziario, venne condannato a cinque anni e quattro mesi per duplice tentato omicidio dei banditi rom. Per il giudice non ci fu legittima difesa. Ermes finì col dover risarcire anche i banditi condi provvisionale. Lui, la ...

