Il nuovo tema che scuote il governo è l' autonomia differenziata

Monica di 'Friends' sistema il tavolo nuovo a casa e ricrea una delle scene più celebri della serie : 'Fai perno, fai perno'. Il riferimento è a uno degli episodi che i fan di tutto il mondo ricordano con maggior frequenza, 'The One With The Cop'

Sony celebra la Giornata internazionale della donna con un nuovo meraviglioso tema gratuito per PS4 : Oggi, 8 marzo, è ufficialmente la Giornata internazionale della donna e Sony festeggia l'importante ricorrenza con un fantastico tema per PlayStation 4.Progettato dal concept artist di Guerrilla Games Choro Choi, il tema presenta diverse donne leader di Sony, tra cui Aloy (Horizon: Zero Dawn), Chloe (Uncharted: The Lost Legacy), Ellie (The Last of Us), Sackgirl (LittleBigPlanet) e altre.È un wallpaper davvero adorabile, con una bella ...

Ecco la “valigetta” che rende le case più sicure : umidità sotto controllo con un nuovo sistema di monitoraggio : Consentire la diffusione di edifici a struttura portante in legno, sostenibili e sicuri: è questo l’obiettivo del sistema di monitoraggio S.A.L.E. (sistema Affidabilità Legno Edilizia) messo a punto da Assolegno e Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, che permette di tenere sotto controllo i punti più sensibili di un edificio a struttura portante di legno. Un sistema che ha ottenuto il riconoscimento del brevetto il 17 dicembre 2018 e che ...

Ricerca - il nuovo nano-laser basato su un sistema a ragnatela : Roma, 1 mar., askanews, - Un team di Ricercatori dell'Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, CnrNano, ha sviluppato un nuovo tipo di laser costituito da una rete di filamenti ...

The Sinking City non è solo tanta atmosfera lovecraftiana : il nuovo video gameplay ci mostra l'originale sistema di investigazione : I ragazzi di Frogwares sembrano consapevoli del fatto che sviluppare un titolo dalle atmosfere lovecraftiane riuscite non sarà sufficiente ad attirare l'interesse dei giocatori più scettici e proprio per questo motivo il team si è affidato a delle meccaniche di gioco sicuramente peculiari per The Sinking City.Il ruolo di detective soprannaturale in una città alle prese con delle forze occulte spaventose non sarà infatti per nulla semplice dato ...

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi. L'articolo WhatsApp beta ...

Epic al lavoro su un nuovo sistema di respawn : Che sia o meno una ripercussione dell'impatto di Apex Legends sul mercato non ci è dato saperlo, ma rimane il fatto che Epic Games sia al lavoro su un nuovo sistema di respawn per Fortnite, riporta PCgamer.Come possiamo vedere infatti, a confermarlo è stato proprio il producer Zack Estep. E' chiaro che si tratti di un'introduzione, qualora dovesse realmente arrivare, molto importante, e sarebbe anche accolta positivamente dalla community. Molti ...

Blizzard presenta Hearthstone Masters : il nuovo ecosistema eSport di Hearthstone : Blizzard ha annunciato in dettaglio la nuova strada imboccata per quanto riguarda gli eSports legati ad Hearthstone. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Verso la fine dello scorso anno, abbiamo rivelato che stavamo lavorando duramente all'evoluzione degli eSport di Hearthstone affinché diventassero più sostenibili, divertenti e accessibili per tutti. Oggi siamo felici di condividere tutti i dettagli sull'Hearthstone Masters: dai ...

Pattinaggio artistico a rotelle - come funziona il Rollart? Il nuovo sistema di valutazione spiegato semplicemente : Dopo anni di sperimentazioni, prove e simulazioni, finalmente ci siamo. Il Pattinaggio artistico a rotelle cambia ufficialmente pelle, evolvendosi grazie al nuovo sistema di punteggio “Rollart”, in vigore a partire da quest’anno per per le categorie “selettive”, ovvero cadetti, jeunesse, junior e senior di tutte le quattro specialità principali (singolo, coppie di artistico, danza e solo dance) più il Pattinaggio ...

Disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 7.0.1 di Nintendo Switch : Come segnala Nintendoeverything, è ora Disponibile un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch. La versione 7.0.1 è stata appena pubblicata per tutti gli utenti.La spiegazione di Nintendo riguardo l'aggiornamento non è molto corposa. La compagnia afferma che è stato affrontato un problema specifico in cui Pokemon: Let's Go, Pikachu e Pokemon: Let's Go, Eevee non riuscivano a connettersi a Pokemon GO se il software di gioco veniva ...

WhatsApp sta testando un nuovo sistema per ordinare gli Stati : WhatsApp testa un nuovo algoritmo per ordinare gli Stati, non più cronologicamente ma in base agli interessi del singolo utente: ecco come funzionerà. L'articolo WhatsApp sta testando un nuovo sistema per ordinare gli Stati proviene da TuttoAndroid.

UE - investimenti esteri : approvato nuovo sistema di controllo : Con 500 voti favorevoli, 49 contrari e 56 astensioni, l'Europarlamento ha approvato a Strasburgo, nella giornata di oggi giovedì 14 febbraio, il primo strumento Ue per il controllo degli investimenti ...

Disponibile la closed alpha di Spellbreak - un nuovo battle royale a tema magico : Di questi tempi il mondo dei battle royale è decisamente molto popolato, con decine titoli (anche molto diversi tra loro) che spuntano dall'oggi al domani. A tal proposito, oggi vi parliamo di Spellbreak, nuovo battle royale incentrato sulla magia Disponibile in closed alpha su PC.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo si presenta come il più classico dei battle royale, in cui i giocatori si danno battaglia finché non ne rimarrà in piedi ...

Volley – Valsabbina Millenium salva matematicamente : un nuovo obiettivo per le Leonesse : La matematica promuove la Valsabbina Millenium: ora la salvezza è una certezza! Con la sconfitta di Chieri a Conegliano è certa la permanenze in categoria della Millenium Brescia con ben 7 giornate d’anticipo, e ora un nuovo (difficile) obiettivo: agguantare i play-off Le regular season terminerà fra 7 turni, ma il capolavoro delle Leonesse è già scritto: SALVEZZA! E a dirlo stavolta è la matematica, che sancisce un grande risultato ...