Il nuovo film di DOOM riceve il primo trailer

L'Angelo del Male - Brightburn : Un nuovo trailer italiano del film : Il protagonista di L'Angelo del Male - Brightburn , in uscita nei cinema italiani il 13 giugno prossimo, è infatti un bambino proveniente da un altro mondo, ovviamente dotato di poteri straordinari. ...

«L’uomo fedele» : il trailer del nuovo film con Laetitia Casta e Lily-Rose Depp : L'uomo fedeleL'uomo fedeleL'uomo fedeleL'uomo fedeleAbel e Marianne non si vedono da otto anni. La loro storia è finita da tempo, ma il caso vuole che si rincontrino al funerale dell’amico comune Paul. È come se la passione che li ha uniti la prima volta non si sia mai affievolita ed è per questo che decidono di tornare insieme. Anche se, stavolta, le cose non saranno per niente facili. È questa la trama de L’uomo fedele, il nuovo ...

nuovo film per la Michaela de Le Regole del Delitto Perfetto - Aja Naomi King in Sylvie : lascerà HTGAWM? : Mentre nulla si sa, per ora, del rinnovo di How To Get Away With Murder, arriva la notizia di un Nuovo film per la Micaela de Le Regole del Delitto Perfetto: Aja Naomi King, che interpreta la studentessa di legge e tirocinante di Annalise Keating nel legal thriller di ABC, è stata confermata nel cast di Sylvie, un film drammatico interpretato da Tessa Thompson . Finora Aja Naomi King deve la sua popolarità soprattutto al ruolo di per aver ...

Kevin Feige e le dichiarazioni su Secret Invasion - possibile nuovo film e sequel di Captain Marvel : Mentre Captain Marvel è ancora nei cinema, il suo produttore Kevin Feige sta facendo parlare della pellicola non tanto per la storia della protagonista del film Carol Danvers/Vers, ma per un possibile sequel e spin-off dedicato ad un gruppo di personaggi che compaiono per la prima volta proprio in Captain Marvel, e che potrebbe portare in scena le vicende di Secret Invasion, crossover a fumetti della Marvel basato sull'Invasione della Terra da ...

Nel nuovo film di Veltroni non ci sono personaggi - ma portatori di istanze : Spike Lee ha identificato e sbeffeggiato la scorciatoia di sceneggiatura detta “magical negro”: un personaggio nero che sta nel copione con il solo scopo di consentire a un bianco di risolvere i propri problemi. In “C’è tempo”, Walter Veltroni sfodera un “magical kid”, un ragazzino che sta nel copio

8 Marzo arriva il nuovo Sky Cinema - In esclusiva anche i film Universal : Nuovi canali e una nuova struttura dell’offerta Sky Cinema, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, “Lo ami, lo...

Un nuovo filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro : CD Projekt RED e Sony Interactive Entertainment hanno condiviso un nuovo interessante filmato nel quale viene trattato lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Come riporta Twinfinite, nel video possiamo vedere il CEO Marcin Iwiński, ma anche altri sviluppatori quali il Level Designer Miles Tost e la community Lead Marcin Momot, mentre ci narrano dello sviluppo del gioco.Possiamo dunque capire per quale motivo ci vuole così tanto per vedere Cyberpunk ...

Tolkien - ecco il nuovo trailer del film sullo scrittore : Introdotto dai protagonisti Nicholas Hoult e Lily Collins, ecco il primo trailer completo di Tolkien, il film biografico che racconterà la vita dello scrittore dietro a capolavori fantasy come Il Signore degli anelli e Lo Hobbit. La pellicola sarà incentrata sugli anni giovanili dell’autore e in particolare sulla sua relazione con quella che diventerà sua moglie, Edith Bratt, e con i compagni di studi, il cui legame sarà alla base del ...

Recensione di Captain Marvel - il nuovo film con Brie Larson e Samuel Jackson : Captain Marvel è il ventunesimo film dell’universo Marvel e rappresenta un passaggio importante per comprendere le dinamiche che si svilupperanno in Avengers: Endgame, il film che sarà il gran finale della “fase tre” dei cinecomic. Pur essendo un tassello del grande universo Marvel, il film può essere apprezzato anche da spettatori occasionali, a patto di accettare l’esistenza di complesse dinamiche tra mondi e universi distanti....Continua a ...

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli Anelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

'Tolkien' - Nicholas Hoult è lo scrittore britannico nel nuovo trailer del film biografico : A vestire i panni del giovane autore inglese è l'attore Nicholas Hoult , reduce dal successo di pubblico e critica de La favorita e in arrivo nelle sale di tutto il mondo , sempre a maggio, con il ...

Il look di Sonic nel nuovo film scatena critiche : L’adattamento live-action del videogame Sonic non sta avendo vita facile. Sebbene siano ancora molto scarsi i materiali diffusi finora (e ci siano stati per contro diversi leak), le prime reazioni dei fan non sono state di certo positive. La sagoma del riccio blu antropomorfo che si vedeva nella prima immagine in assoluto aveva fatto temere per un design completamente snaturato dell’eroe dalla super velocità. Le ulteriori immagini ...

Intrigo internazionale che incontra Inception : ecco il nuovo film di Christopher Nolan! : ...pensare che l'ultima produzione di Nolan Dunkirk - colossal da 100 milioni di dollari di costo e senza alcun attore di grido se non Tom Hardy in un ruolo secondario - ha incassato in tutto il mondo ...