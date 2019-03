Il movimento europeo ' dal basso' opposto al M5s Parla Venzon di Volt

Europee - il movimento paneuropeo Volt : “Il futuro non sono gli slogan della Lega. M5s? Investe nell’assistenzialismo” : Di certo saranno sulla scheda per le Europee in sei Paesi: Germania, Francia, Olanda, Spagna, Austria e Lussemburgo. In Italia, invece, “stiamo raccogliendo le firme e dobbiamo arrivare a 150mila. Questo è un primo scoglio democratico al quale si aggiunge poi la soglia di sbarramento del 4%. Siamo gli unici in Europa ad avere queste regole”. Ma loro ci provano. Loro sono Volt, il movimento “paneuropeo e progressista” nato ...