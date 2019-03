Il gande bluff del governo sulla TAV

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Quel che è successo negli ultimi giorni ha un che di ridicolo, se non fosse che ne va anche della credibilità del nostro Paese.TAV, ilgrillo-leghista per l'ennesima volta ha fatto il gioco delle tre carte con il popolo italiano. Dimostrando, oltretutto, di non avere alcuna stima dei propri elettori e dei propri interlocutori.Non bastano i mesi di immobilismo che siamo stati costretti a subire e non bastano neppure i continui balletti sull'analisi costi-benefici, perché a peggiorare la situazione c'è l'atteggiamento che il premier, Giuseppe Conte, ha tenuto negli ultimi giorni.Prima ha preso in giro un'intera nazione annunciando nei fatti uno stop dell'opera inesistente; poi ha definito l'Agrigento-Caltanissetta un'opera più strategica della TAV. Atti e parole che sono la prova dell'incapacità di questoe del fatto che ...