Il 28 marzo all' Auditorium del Seraphicum in scena Radio Beat

'marzo pazzo' : il Molise investito in pieno dalla perturbazione atlantica : Fortissime raffiche di vento da ieri sera, grandinate su Isernia e provincia, neve ad Agnone e in quota, temperature molto al di sotto della media stagionale CAMPOBASSO. Temperature giù di oltre 10 ...

Apple invita tutti allo “showtime” del 25 marzo - potrebbe esordire un nuovo servizio di streaming video : Se le novità Apple vi intrigano, segnate a calendario la data del 25 marzo, quando presso lo Steve Jobs Theater (l’auditorium situato nell’Apple Park di Cupertino) si terrà l’evento “It’s showtime”. Non serve andare in California per seguirlo, è prevista la diretta streaming sul sito ufficiale dell’azienda. Che cosa annuncerà Apple? Per certo dovrebbe esordire il nuovo servizio video streaming a pagamento, non è escluso ...

Champions League in tv del 12-13 marzo - Juventus-Atletico si vedrà solo su Sky alle ore 21 : Tra oggi, martedì 12 marzo, e domani, si chiuderà il programma degli ottavi di Champions League. Occhi puntati, ovviamente, tutti sull'Allianz Stadium di Torino, dove stasera si terrà Juventus-Atletico Madrid. Ma gli appassionati di calcio internazionale avranno a disposizione un ricchissimo menu in questi due giorni, con la possibilità di vedere all'opera grandissimi giocatori impegnati in affascinanti sfide da dentro o fuori. Tutto potrà ...

Ascolti Tv - 11 marzo 2019. Netto calo di spettatori per Il Nome della Rosa. L'Isola galleggia sicura : Ascolti Tv di lunedì 11 marzo 2019 . Brusco calo di spettatori su Rai1 alla seconda puntata della fiction Il Nome della Rosa che scende a una media di 4,7 milioni pari al 19,9% di share, rispetto ai 6,...

FRIDAYS FOR FUTURE : SAN SEVERO ADERISCE ALLO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA DEL 15 marzo : Il fine è chiedere ai governi di tutto il mondo un impegno reale e concreto per contrastare l'emergenza CLIMAtica, nel rispetto degli accordi di Parigi della Cop21. L'ultimo rapporto IPCC delle ...

DigitaLife alla Milano Digital Week : il 14 marzo la proiezione del film su come internet ha cambiato la nostra vita : Digitalife è protagonista alla Milano Digital Week 2019. Giovedì 14 marzo il film diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo arriva alla più grande manifestazione italiana dedicata al Digitale: la proiezione, a ingresso gratuito e organizzata in collaborazione con Assolombarda, è in programma alle 18.30 all’Auditorium Gio Ponti con ingresso da via Pantano 9. Per Digitalife si tratta ...

Buongiorno dalla Borsa 12 marzo 2019 : Seduta positiva per il listino USA , che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100 , che con il suo +2,11% termina a quota 7.164,02 punti. ...

Alberto Angela parte alla scoperta delle "Meraviglie" della nostra Italia : la tv del 12 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show . Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà "#cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati lunedì 11 marzo. Alexander Zverev si arrende a Struff e alla febbre - la pioggia cambia il programma : La giornata delle stelle cadenti e della pioggia potremmo definirla quella trascorsa nel Masters 1000 di Tennis ad Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana i match della parte alta del tabellone maschile hanno riservato dei risultati inaspettati e, nel contempo, l’intervento di Giove Pluvio è andato a mutare il programma degli incontri. Play has been suspended for the rest of the evening.#BNPPO19 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

Il promo di The Walking Dead 9×14 all’insegna di Rick e un pericolo per Judith : anticipazioni 18 marzo : Mancano tre episodi al finale di stagione ma il promo di The Walking Dead 9x14 alza il velo su quello che potrebbe succedere e su come l'arrivo di Lydia ad Hilltop possa cambiare le carte in tavola mettendo tutti a rischio. La stessa Michonne nel primo sneak peek dell'episodio in onda lunedì 18 marzo, parla con la figlia di Alpha lasciando intendere che se "potesse andare via per evitare guai e problemi alle persone che ama lo farebbe" e questo ...

The Flash 5 in onda in Italia dall’11 marzo : anticipazioni e dettagli della programmazione : Mentre negli Usa tutto è pronto per la boa finale di The Flash 5, in Italia il pubblico avrà modo di vedere i nuovi episodi da oggi, 11 marzo. L'appuntamento è su Premium Action dalle 21.15 con il primo episodio della nuova stagione ricca di colpi di scena e con le prime risposte alle domande rimaste in sospeso nel finale della quarta, ovvero chi è Nora e come è arrivata al cospetto di quelli che definisce i suoi genitori? Sarà proprio dalla ...

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 marzo 2019 scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all’Allerta Meteo della Protezione civile della Regione Campania per “venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.” Un’Allerta molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici ...

Stalking alla ex e resistenza ai Carabinieri : arrestato 38enne Aosta - I fatti - nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo - a Verrès. L'... : Non si rassegnava al fatto che la relazione con lei, di qualche anno più giovane, fosse finita. Per questo, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo, è andato a casa della ex, a Verrès, portando ...