Il 21 marzo nuova finestra di lancio per il satellite Asi Prisma

Cristina D’Avena canta la sigla di 101 Dalmatian Street - la nuova serie da marzo su Disney Channel : Cristina D'Avena canta la sigla di 101 Dalmatian Street e nella colonna sonora della nuova serie Disney ci sono anche gli amati YouTube Me Contro Te per l'inedito 101 Per Voi. La regina delle sigle dei cartoni animati anni 90 sarà su Disney Channel da marzo per cantare la sigla della nuova serie, 101 Dalmatian Street. L'appuntamento è dal 18 marzo, tutti i giorni alle ore 19.15, su Disney Channel, disponibile sul canale 613 di Sky e su Sky On ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : 11 marzo - nuova opportunità per le ruote veloci : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda frazione della Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe francese che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nella giornata odierna i corridori dovranno percorrere 163.5 km con partenza da Les Bréviaires e arrivo a Bellegarde, con un tracciato decisamente favorevole ai velocisti che potranno giocarsi una Seconda occasione dopo l’arrivo a ranghi ...

La denuncia di Forza Nuova - Fedato : 'Offese e bestemmie : è questo l'8 marzo delle femministe?' : Approfondimenti Banche, PdP e FN: 'L'usura? Peccato che grida vendetta al Cielo. Veneto terra devastata' 24 febbraio 2019 L'8 marzo di Forza Nuova, ricordando Pamela e Desirée 8 marzo 2019 'Offese e ...

Gomorra 4 : episodi nuova stagione in uscita su Sky Atlantic dal 29 marzo : La quarta stagione di Gomorra - La Serie sta per cominciare. L’appuntamento con i primi due episodi sarà fissato per venerdì 29 marzo 2019. C’è grande attesa per la serie tv, che ripartirà da uno degli eventi che più hanno sconvolto i telespettatori, ovvero, la morte di Ciro. Nei 12 episodi della quarta stagione non vedremo più l’Immortale, affondato in mare dopo l’uccisione per mano del suo amico Genny, che non lo avrà più al suo fianco. I ...

Skam 3 : la nuova stagione andrà in onda su TIMvision dall'11 marzo : Lunedì 11 marzo verrà mandata in onda la terza stagione di Skam, serie tv prodotta e trasmessa da TIMvision, che ha avuto nelle precedenti due stagioni un grosso successo, rimanendo in tendenza sui social network, in particolar modo Twitter, per diverso tempo. Skam è una serie di origine norvegese che è stata ripresa e riadattata in italiano, rimanendo però sempre fedele allo show originale. Nella prima stagione avevamo visto come protagonisti ...

Bce - nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : tassi fermi fino a fine 2019 : L’istituto di Francoforte ha anche modificato la “forward guidance” annunciando che i tassi di interesse rimarranno fermi fino alle fine del 2019. La Banca centrale ha tagliato le stime Pil Eurozona: nel 2019 solo +1,1% ...

Apex Legends : dal 12 marzo sarà disponibile il Battle Pass insieme alla nuova leggenda Octane : Negli ultimi giorni la rete è stata invasa da rumor riguardanti l'arrivo in Apex Legends (popolare Battle royale ambientato nell'universo di Titanfall) di un nuovo personaggio, Octane. Naturalmente nessuno di questi rumor ha potuto fornire dati più precisi (come la data di uscita) ma tutti sembravano concordare sul nome, in quanto è apparso in alcuni file trafugati in precedenza.Come riporta VG247, è stato ora confermato (da Daily Esports) che ...

Stop a Whatsapp durante i venerdì della Quaresima : nuova proposta dal 6 marzo : Niente utilizzo di Whatsapp durante i venerdì della Quaresima. Questo l'ultimo appello che giunge direttamente dalla parrocchia di Lavis, con cui possiamo individuare uno spunto destinato a far discutere molto nel corso dei prossimi giorni. La proposta nasce con il chiaro intento da un lato di infliggere alle persone una sorta di penitenza, una sorta di sacrificio, in un periodo dell'anno molto particolare per tutti i credenti. Dall'altro, ...

Captain Marvel : una nuova eroina è pronta a salvare l'universo - dal 6 marzo al cinema : Captain Marvel è il nuovo film promosso dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Si tratta di una pellicola dedicata a un nuovo personaggio dell'universo Marvel, il cui destino ben presto si incrocerà con le vicende degli Avengers. L'eroina più forte di sempre, pronta a salvare il mondo, sbarcherà nei cinema mondiali a partire dall'8 marzo, tuttavia, per la gioia dei fan italiani, la pellicola sarà trasmessa in ...

Sky Cinema - dall’8 marzo si cambia : nuovi canali e nuova organizzazione : Da venerdì 8 marzo Sky Cinema si rinnova. Il grande Cinema su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, le grandi rassegne su Sky Cinema Collection e inoltre sei canali di genere per scegliere sempre il film preferito: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy. Tra le novità anche l’arrivo su Sky Cinema dei film distribuiti in Italia da Universal. Sky Cinema Uno, la ...