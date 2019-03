Icardi | non c' è derby che tenga | caccia all' erede

Icardi non si presenta allo stadio per evitare polemiche - i compagni attendono chiarimenti : L'agente e moglie Wanda Nara è tornata a parlare ieri a Tiki Taka, esprimendosi in merito a tante situazioni sulle quali sussistono dubbi da parte della tifoseria. Sembra che l'assenza contro la Spal sia stata concordata con Marotta, e che la permanenza in nerazzurro non sia assolutamente in dubbio per ciò che riguarda il desiderio di Mauro. Presente anche una dichiarazione riguardo al problema al ginocchio, che conferma in qualche modo lo ...

Marotta e le ultime sul caso Icardi : “non ho visto Wanda Nara - va in onda tardi - io la mattina lavoro” : Beppe Marotta è tornato caso Icardi-Wanda Nara parlando a margine dell’assemblea di Lega andata in scena oggi “Se ho visto la trasmissione di Wanda Nara? Non la guardo perché si fa tardi e la mattina mi alzo presto per lavorare. Basta con le solite cose su Icardi“. Queste le parole di Beppe Marotta rilasciate ai cronisti a seguito dell’assemblea di Lega sul caso Icardi-Wanda Nara. Il dirigente dell’Inter ha ...

Inter-Icardi - Wanda Nara torna a parlare in tv : 'dà priorità alla sua salute perchè non si sente importante' : Wanda Nara torna a parlare del 'caso Icardi' a Tiki Taka, le parole della moglie-agente di Maurito nel programma di Pierluigi Pardo Dopo il forfait in Europa League, anche in occasione dell'incontro ...

Inter-Icardi - Wanda Nara torna a parlare in tv : “dà priorità alla sua salute perchè non si sente importante” : Wanda Nara torna a parlare del ‘caso Icardi’ a Tiki Taka, le parole della moglie-agente di Maurito nel programma di Pierluigi Pardo Dopo il forfait in Europa League, anche in occasione dell’incontro di campionato dell’Inter contro la Spal, Mauro Icardi non è stato convocato. A parlare, ancora una volta, del caso che coinvolge Maurito, la moglie-agente del calciatore Wanda Nara. “Dove abbiamo visto Inter-Spal? ...

Spalletti : 'Icardi? Non ne parlo - vi racconto gol di Politano' : Luciano Spalletti analizza così, ai microfoni di Sky Sport, il ritorno alla vittoria dell' Inter contro la Spal grazie alle reti nella ripresa di Politano e Gagliardini. 'Noi abbiamo il fuoco dentro, ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Inter - Spalletti : 'Non parlo più di Icardi' : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dribbla l'argomento Icardi dopo la vittoria con la Spal. 'Non parlo più di Icardi, qualunque cosa io dica viene tradotto in maniera molto particolare. Giocherà ...

Inter-Spal 2-0 - Politano e Gagliardini esaltano San Siro. Ma Icardi non c'è : Niente Mauro Icardi , neppure presente a San Siro,? Poco male per l' Inter , che nella ripresa risolve la pratica Spal grazie ai sigilli - nel giro di dieci minuti - di Politano e Gagliardini. 2-0 e ...

Successo interista con la Spal - Icardi non si presenta al Meazza : Vittoria netta degli uomini di Spalletti: Inter-Spal 2-0. I nerazzurri ripartono con due reti italianissime. Politano sblocca la gara al

Icardi - è ancora gelo : non è a San Siro per Inter-Spal : ROMA - Continua il grande freddo tra Mauro Icardi e l' Inter . L'ormai ex capitano nerazzurro infatti non si è presentato in tribuna a San Siro per la gara con la Spal, dopo i fischi che gli erano ...

Icardi non è a San Siro : ANSA, - MILANO, 10 MAR - Continua il grande freddo tra Mauro Icardi e l'Inter. L'ormai ex capitano nerazzurro infatti non si è presentato in tribuna a San Siro per la gara con la Spal, dopo i fischi ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Inter - Spalletti fa chiarzza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Gazzetta : “Inter e Icardi ancora molto lontani - Maurito non gioca da un mese” : “Le condizioni di Icardi” “Le condizioni di Icardi”, titola così la Gazzetta dello Sport. In settimana, tanti media – tranne Sport Mediaset – avevano mal interpretato l’incontro tra i coniugi Icardi, Marotta e l’ambasciatore morattiano Paolo Nicoletti. Incontro, vale sempre la pena ricordarlo, nello studio di Wanda Nara. Icardi ieri ha continuato a non allenarsi. Orami non gioca dal 9 febbraio, un mese esatto. Non sarà ...