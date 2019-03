Huawei contro USA | a che punto siamo

Huawei Mate X : primo incontro con lo smartphone che si piega [anteprima video] : Huawei Mate X ha fatto tappa a Milano dove è approdato con uno dei 15 dispositivi al momento disponibili in tutto il mondo. E noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di stringerlo fra le mani in anteprima, provarne le funzionalità e darvi un resoconto di questo incontro ravvicinato. Huawei Mate X: la scheda ...

Huawei - al via la controffensiva : denunciato governo Usa : Nuovo capitolo nell ' affaire Huawei . Il colosso delle telecomunicazioni cinesi ha risposto alle limitazioni imposte nei suoi confronti dagli Stati Uniti annunciando di aver intentato una causa ...

Marzo decisivo per EMUI 9 su Huawei P20 Lite? Finalmente un riscontro ufficiale : Sembra bloccata in una sorta di limbo la vicenda relativa ad EMUI 9 su Huawei P20 Lite. Il dispositivo attende, oramai da mesi, la distribuzione di Android 9 Pie insieme alla nuova interfaccia e nonostante il device zia costantemente interessato da firmware minori contenenti pure le patch di sicurezza, il passo più atteso non è ancora stato compiuto. Non ancora per molto, almeno così sembrerebbe. Le insistenti richieste all'indirizzo di ...

La Cina protesta contro il Canada per l'estradizione della direttrice di Huawei - : A Pechino il caso di Meng Wanzhou è considerato una palese violazione dei diritti civili. Le autorità cinesi esprimono la loro protesta al Canada per la decisione del ministero della Giustizia del ...

Huawei : Cina contro estradizione Meng : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - PECHINO, 2 MAR - La Cina "si oppone con forza all' insistenza del ...

La Lega vuole il 5G in Italia senza Huawei - ritorna l’ipotesi golden power contro i cinesi : Il 5G in Italia sembra costellato più da ostacoli di natura diplomatica piuttosto che da quelli di natura tecnica e l'ultimo aggiornamento sull'argomento vede la Lega di Matteo Salvini contro Huawei: una nuova interrogazione parlamentare mira a sciogliere gli attuali accordi per l'infrastruttura della rete ultra veloce cvon l'aziende cinese, utilizzando il ben noto golden power. Le accuse ai danni del brand sono sempre quelle di mettere in ...

In vendita i 3 Samsung Galaxy S10 già il 21 febbraio? Possibile strategia d’attacco contro Huawei : Non ci sarà molto da attendere per l'acquisto di uno dei Samsung Galaxy S10 in arrivo in questo mese. Sia il Samsung Galaxy S10 standard che quello Plus e pure la variante Lite potrebbero essere in pre-ordine già il giorno dopo della loro presentazione, più esattamente il 21 febbraio. La prenotazione del proprio esemplare sarebbe Possibile dunque ben prima di quanto ipotizzato in un primo momento, addirittura per il giorno 8 marzo. La notizia ...

Usa-Cina - ultime notizie : scontro su Huawei - commercio - Venezuela : Usa-Cina, ultime notizie: scontro su Huawei, commercio, Venezuela Tempismo perfetto. Il giorno precedente l’arrivo a Washington di Liu He, trai i principali negoziatori in Cina sui temi commerciali, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubbliche le motivazioni per la richiesta di estradizione di Meng Wangzhou. L’ex direttrice finanziaria di Huawei, accusata di aver violato le sanzioni americane verso l’Iran, è ...

Lo scontro Cina-Usa su Huawei spaventa i mercati : Milano . L'improvviso inasprimento dello scontro tra Stati Uni e Cina sul caso Huawei ha messo condizionato le borse asiatiche - hanno chiuso tutte in calo tranne Tokyo - e reso instabili i listini ...

USA CONTRO Huawei : 'FURTO DI SEGRETI COMMERCIALI E FRODE'/ Violate sanzioni Iran : Meng rischia 30 anni : Usa, doppio atto d'accusa CONTRO HUAWEI: furto di dati COMMERCIALI e violazione delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Figlia fondatore rischia 30 anni.

Gli Usa contro Huawei : “Furto di segreti commerciali e violazione delle sanzioni contro l’Iran” : Gli Stati Uniti accusano Huawei e uno dei suoi top manager, il chief financial officer e figlia del fondatore della società Meng Wazhou, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l’Iran. Accuse pesanti che precedono di pochi giorni il nuovo round di trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, in programma il 30 e 31 gennaio a Washington. Huawei e Meng in particolare sono accusati di aver mentito ...

Caso Huawei - ecco gli atti di incriminazione degli Usa contro «furti tecnologici e frodi» : È in arrivo a Washington Liu He, vicepremier cinese con delega per l'economia. Trump , dopo il fermo di Meng in Canada, l'1 dicembre, ha detto che potrebbe intervenire nell'inchiesta per motivi di ...

Justin Trudeau ha licenziato l’ambasciatore canadese in Cina dopo un suo commento controverso sul caso Huawei : Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha licenziato l’ambasciatore canadese a Pechino, John McCallum, dopo un controverso commento di McCallum sul caso Huawei, che da settimane sta creando tensioni e problemi nei rapporti tra Cina e Canada. Il commento di

Caso Huawei - monito del capo della diplomazia cinese contro "veleno nel business" - : Le manipolazioni politiche sono chiaramente distinguibili nella vicenda relativa alla società Huawei, dove in assenza di prove vengono sfruttati da forze governative pretesti irragionevoli per ...