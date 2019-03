Hal Blaine | è morto il leggendario batterista di Frank Sinatra e John Lennon

tvzap.kataweb

(Di martedì 12 marzo 2019) Si è spento a 90 anni per cause naturali nella sua casa di Palm Desert dopo una carriera lunghissima Haluna delle leggende della batteria. Alè il nome d’arte di Harold Simon Belsky, uno dei più influenti batteristi della musica negli sperimentali e turbinosi anni Sessanta e Settanta. Era nato in una piccola cittadina del Massachusetts, Olyoke il 5 febbraio del 1929 e si è spento l’11 marzo del 2019 a novantanni appena compiuti. Ad annunciarlo la stessa famiglia dell’artista con un post sui social.L’annuncio sui social “Hal– padre amorevole di Michelle, nonno di Anthony, Josh, Aaron, Whitney, Tempest, Ever e Lyryk; e fonte d’ispirazione di innumerevoli amici, fan e musicisti – èlunedì 11 marzo 2019 all’età di 90 anni. La famiglia apprezza il sostegno e le preghiere che stanno arrivando per Hal da tutto il ...

