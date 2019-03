ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2019) DALL'ITALIA Chiamparino chiede un referendum sulla Tav il 26 maggio. Il presidente della regione Piemonte ha inviato una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Un tema così importante va affrontato con un voto”. Salvini ha risposto a margine di un comizio a Matera in vista delle reg

Adnkronos : #Guaidò indagato - ilfoglio_it : Guaidó indagato per il blackout in Venezuela. Tutto quello che è successo in Italia e nel mondo senza fronzoli e di… - vidacilio : RT @Adnkronos: #Guaidò indagato -