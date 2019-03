Governo | Salvini salta tutto? balle | siamo solo all' inizio

Il Governo Salvini esiste già. In televisione : Il governo Salvini è la “fenice” di questa legislatura. Un essere mitologico che prenderà vita dopo le elezioni europee, quando il leader della Lega, forte del risultato delle urne, potrà finalmente liberarsi del fardello del M5s. In realtà, in attesa del 26 maggio, c'è un luogo dove tutto questo ha

La previsione di Silvio Berlusconi : “Il Governo cadrà se Salvini non cambia strada” : Secondo Berlusconi gli elettori di centrodestra sono stanchi del governo Lega-M5S: "Ci avevano votato un anno fa sulla base di un programma che prevedeva quell'equazione dello sviluppo e del benessere che si concentra su meno tasse, meno burocrazia e su più infrastrutture, questo governo sta facendo esattamente l'opposto"Continua a leggere

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul Governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r

Olimpiadi 2026 - Salvini : 'Il Governo dovrà trovare i fondi' : 'Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale, una vetrina per le incredibili bellezze italiane e lombarde. Per quel che riguarda l'impegno del governo, penso che ...

Tav - Salvini : “L’analisi costi benefici può cambiare. Ho la testa dura e non cambio idea - ma il Governo non cade” : Il Ministro dell’Interno interviene sulla vicenda Tav e la presunta crisi di governo: “Alla fine sarà si o no, l’opera o la fai, o non la fai. Se tagli delle spese e ottieni più fondi da chi ne ha messi di meno fino ad oggi, l’analisi costi-benefici può cambiare, ma rimaniamo favorevoli all’opera – afferma il vicepremier leghista -. Ho la testa dura, non cambio e voglio sbloccare con decreti urgenti ...

Zingaretti : “La Tav si farà perché il vero capo del Governo è Matteo Salvini” : Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il neo segretario del Partito Democratico ha annunciato un cambio della sede del PD: "Dobbiamo sbaraccare il Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra". Lione ha spiegato: "Non sono per tutte le grandi opere, ma la Tav sposta dalla gomma al ferro sia gli uomini che le merci. Quando ero piccolo si facevano i cortei per la modernità, mentre oggi ...

Salvini : Governo va avanti fino a fine legislatura : "Io non cambio e continuo a ribadire che il Governo va avanti fino alla fine della legislatura". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini

Crisi di Governo - Salvini : “Con Di Maio tutto ok è uomo leale e mi ha fatto anche gli auguri” : Spegne le polemiche il ministro Salvini sulla Crisi di governo con Luigi Di Maio e svela anche un retroscena Matteo Salvini allontana le ombre della Crisi sul governo, dopo gli ultimi scontri durissimi con Luigi Di Maio sulla Tav. Intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega a Milano, il vicepremier ha subito messo in … Continue reading Crisi di governo, Salvini: “Con Di Maio tutto ok è uomo leale e mi ha fatto anche gli ...

Salvini : "Mai parlato di crisi di Governo". La Tav? "In arrivo Dl sblocca cantieri" : ... costi quello che costi, processo sì o processo no" ha poi detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno sempre dalla Scuola di Formazione Politica della Lega di Milano, ...

Salvini : "Tav? Discussione utile al Governo" : Milano, 10 mar., AdnKronos, - La Discussione sulla Tav "di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perché è chiaro che se non aprono i cantieri l'economia non riparte". A dirlo, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione. Salvini ha quindi ...

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Salvini : Di Maio leale e corretto - Governo può durare 50 anni : "Oggi posso dare la lieta novella che Di Maio mi ha fatto gli auguri di compleanno, e il Paese è felice perchè altrimenti ci sarebbe stata subito la crisi politica...".Poi il leader della Lega e vice ...